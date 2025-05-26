打造友善職場！保誠人壽舉辦幸福日 近千位員工參與

身為「三明治族首選保險公司」，保誠人壽深刻理解三明治族面對的多重角色與壓力，不僅致力提供符合客戶人生各階段的保障方案，更從企業內部出發，持續打造注重身心平衡、友善包容的職場環境，讓員工在職場中獲得支持與歸屬，成為真正支持三明治族的幸福企業。

上周末保誠人壽於苗栗飛牛牧場盛大舉辦年度「幸福日」活動，以「保誠牧集令 合家童行趣」為主題，號召全台員工及家眷近千人齊聚同樂，儘管偶有陣雨，但同仁們熱情不減，不但活動參加人數創下歷年新高，參與者年齡更橫跨1~90歲，充分展現企業向心力。

保誠人壽總經理王慰慈於開場致詞時表示，「我們深信有快樂的員工，才會有快樂的客戶，幸福企業的根本，除了提供平等的工作機會和職涯發展，更在於真誠關懷員工的健康與福祉。幸福日正是我們實踐『保誠MeWe一起好幸福』品牌精神的重要時刻，讓大家可以放下平日忙碌，與摯愛的家人共享歡樂時光，找回生活的節奏與溫度。即使遇上大雨，卻也讓我們感受到大家的熱情和團結，相信『遇水則發』，我們會把這份力量延續到每一天的工作和日常中。」

今年活動場地選在充滿自然與童趣氛圍的牧場，讓大朋友與小朋友戴上牛仔帽，共同化身快樂牛仔，整體活動規劃融合親子互動與教育樂趣，主題為親子美食園遊會「食在幸福」與闔家闖關遊戲「合家童行趣」，並有專屬泡泡迎賓秀、拍照打卡牆、氣墊樂園等多種活動，老少咸宜。雖然活動一度遇上降雨干擾，但同仁們的興致絲毫未減。中午時分雨勢趨緩，活動也逐步恢復正常，大雨過後反而帶來幾分涼爽，加上樂團現場演唱炒熱氣氛，同時在壓軸的抽獎時刻更將活動氣氛推向最高潮，讓大小朋友都在歡笑中放鬆身心，盡興而歸。

視員工為推動企業永續發展的關鍵力量，保誠人壽將「傾聽你的聲音、回應你的需求」客戶服務精神應用在員工凝聚力上。深知多數員工為三明治族，需同時兼顧事業與家庭，公司不僅給予制度上的支持，更透過貼近生活的活動與關懷，從提供彈性工時與優化給假制度，到推動12天給薪志工假、補助員工社團、舉辦身心靈講座和跨世代融合的年度幸福日活動，去年更榮獲教育部體育署頒發的「運動企業認證」，肯定公司長期以來對於員工整體健康的高度重視。保誠人壽以實際行動鼓勵員工在事業與生活中找到平衡，達成「工作與生活和諧（work-life blend）」，實踐企業對於幸福最真誠的承諾。