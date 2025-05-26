新台幣收29.935元 匯銀：央行短線恐不再是「力守30大關」

時隔近三周，台幣匯價再度看到2字頭，今日台幣匯價失守30大關，尾盤以29.935作收，匯銀圈人士指出，現在央行的下一目標，恐怕已不再是力守30大關，本周要觀察的是29.8的價位能否守住，讓台幣升值，但不是「急升」。

匯銀人士指出，對於匯價，向來每個整數都會有2、5、8三道關卡作為防線，因此，30大關破了之後，下一個要看的，就是29.8的價位。以台北外匯經紀公司的成交量來看，儘管早盤8.54億美元，已接近上周五的全日成交量，但下午成交量卻收斂，全日成交量13.23億美元，匯銀人士指出，央行有可能已關切各銀行及出口商賣匯的行動，以致壓縮下午的匯市成交量。