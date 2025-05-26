上海商銀舉辦活力家庭日 凝聚企業向心力

上海商業儲蓄銀行（5876）為展現企業對員工的關懷，同時凝聚內部向心力與團隊精神，於24日在新北工商展覽中心舉辦「活力家庭日」活動，邀請同仁偕同眷屬共襄盛舉，超過千人熱情參與，現場氣氛熱鬧溫馨。

上海商銀副董事長榮康信表示：「2025年適逢上海商業儲蓄銀行創行110周年，員工是企業最寶貴的資產，除了協助專業能力的提升，我們更重視同仁的生活品質與心理健康。本次透過家庭日活動及熱舞比賽，不僅讓同仁感受到公司滿滿的關心與支持，也促進了跨部門同仁之間的交流與合作，對內部團隊合作具有正面助益。」

活動當日會場布置以「活力、健康、溫馨」為主題，不僅規劃親子互動趣味競賽活動，更安排精彩的熱舞比賽與園遊會攤位，從大人到小孩都能找到樂趣，享受與家人共度的美好時光。主辦單位更貼心設置拍照特區與活動紀念拍貼機，讓參加同仁都能留下難忘回憶。

上海商銀表示，長期重視人才培育與永續發展，不僅提供完善的教育訓練資源，更積極營造友善職場環境。此次家庭日正是實踐員工關懷理念的重要一環，讓同仁在繁忙的工作之餘，有機會與家人共享生活點滴，也藉此強化同仁對公司的歸屬感與認同感。

邁入110周年，將持續秉持「以人為本」的經營理念，在專業領域追求卓越，更透過多樣化的人才發展與關懷措施，積極打造「幸福企業」。未來也將持續以員工福祉為核心，推出更多豐富活動與福利政策，期望與每一位同仁攜手邁向永續成長的未來。