凱基人壽：不考慮避險評價 台幣每升值1角影響17億

凱基金控今日召開第1季線上法說會，與會者高度聚焦台幣匯價升值帶來的衝擊，其中關於匯率升值的衝擊，凱基人壽指出，以其外匯曝險金額，若不考慮避險工具評價利益：「每1角升值，將影響17億元。」關於外匯價格變動準備金的抗壓性，凱基人壽指出，4月底還有212億元外價準備金，損益兩平點在匯價30.7至30.8之間。

凱基人壽也強調，上述的17億元影響，如果加入傳統避險工具的評價利益，以及一籃子貨幣等其他避險方式的評價利益，真正的影響會小於17億元。

凱基人壽在法說會上對NDF（無本金交割遠期外匯）劇烈變動的情況舉例：「一天之內成本的高低點竟然會在40%和7%！」也因此，凱基人壽也運用一籃子貨幣的避險策略，不過由於不同幣別的貨幣有不同的漲跌幅和評價變動，目前不易算出明確的避險成本。

凱基人壽也指出，除了外價準備金，近期已拉高避險比率至55%至60%，但由於NDF避險成本很貴，因此，除了傳統避險之外，也會搭配其他替代避險作為工具。

對於凱基人壽發行分紅保單對資本的影響，凱基人壽說明，分紅保單的確在CSM（合約服務邊際）上不如利變保單，不過分紅在紅利機制上，受惠於ICS（保險清償能力標準）機制可抵風險，因此在風險資本上的消耗會比利變商品小。

對於股票未實現損失的部分，凱基人壽也說明，隨著股票獲利的實現，帳上未實現利益就會減少；另外，債券超過90%都放在AC（攤銷後成本衡量），影響較小；此外，不動產由於第一季有作重新評價，所以有些微評價損失，而9%的股權類商品，明年接軌重分類之後會放在OCI（變動列為其他綜合損益）。

對於今年的放款成長，凱基銀行指出，今年預估有15%的放款成長率，房貸及企金成長率也約在15%，雖然有川普關稅衝擊的變數，但全面仍希望可維持10%的成長率，另外不只看放款規模成長，也要看相關的利差和手續費的表現，也才是放款重要策略方向。