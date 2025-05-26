快訊

新台幣強升！「三大金控」遭空頭狙擊 國泰金爆量收挫4.11%

藍白立委缺席…莊瑞雄裁示「准予動支」國安會預算 1600萬全解凍

台積電嘉義封裝廠再傳意外 工人在外牆平台被重達2噸電盤砸中身亡

聽新聞
0:00 / 0:00

凱基人壽：不考慮避險評價 台幣每升值1角影響17億

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
凱基人壽表示若不考慮避險評價，新台幣每升值1角影響17億元。圖/凱基人壽提供
凱基人壽表示若不考慮避險評價，新台幣每升值1角影響17億元。圖/凱基人壽提供

凱基金控今日召開第1季線上法說會，與會者高度聚焦台幣匯價升值帶來的衝擊，其中關於匯率升值的衝擊，凱基人壽指出，以其外匯曝險金額，若不考慮避險工具評價利益：「每1角升值，將影響17億元。」關於外匯價格變動準備金的抗壓性，凱基人壽指出，4月底還有212億元外價準備金，損益兩平點在匯價30.7至30.8之間。

凱基人壽也強調，上述的17億元影響，如果加入傳統避險工具的評價利益，以及一籃子貨幣等其他避險方式的評價利益，真正的影響會小於17億元。

凱基人壽在法說會上對NDF（無本金交割遠期外匯）劇烈變動的情況舉例：「一天之內成本的高低點竟然會在40%和7%！」也因此，凱基人壽也運用一籃子貨幣的避險策略，不過由於不同幣別的貨幣有不同的漲跌幅和評價變動，目前不易算出明確的避險成本。

凱基人壽也指出，除了外價準備金，近期已拉高避險比率至55%至60%，但由於NDF避險成本很貴，因此，除了傳統避險之外，也會搭配其他替代避險作為工具。

對於凱基人壽發行分紅保單對資本的影響，凱基人壽說明，分紅保單的確在CSM（合約服務邊際）上不如利變保單，不過分紅在紅利機制上，受惠於ICS（保險清償能力標準）機制可抵風險，因此在風險資本上的消耗會比利變商品小。

對於股票未實現損失的部分，凱基人壽也說明，隨著股票獲利的實現，帳上未實現利益就會減少；另外，債券超過90%都放在AC（攤銷後成本衡量），影響較小；此外，不動產由於第一季有作重新評價，所以有些微評價損失，而9%的股權類商品，明年接軌重分類之後會放在OCI（變動列為其他綜合損益）。

對於今年的放款成長，凱基銀行指出，今年預估有15%的放款成長率，房貸及企金成長率也約在15%，雖然有川普關稅衝擊的變數，但全面仍希望可維持10%的成長率，另外不只看放款規模成長，也要看相關的利差和手續費的表現，也才是放款重要策略方向。

外匯 凱基人壽 保單

延伸閱讀

凱基證券主辦集團資安月 打造堅實資安防護網

最牛一輪／光聖閃亮 凱基4A 搶鏡

台新人壽阻詐防偽 專屬簡訊碼「68488」正式上線

凱基壽防詐小學堂 回響熱

相關新聞

新台幣收29.935元 匯銀：央行短線恐不再是「力守30大關」

時隔近三周，台幣匯價再度看到2字頭，今日台幣匯價失守30大關，尾盤以29.935作收，匯銀圈人士指出，現在央行的下一目標...

凱基人壽：不考慮避險評價 台幣每升值1角影響17億

凱基金控今日召開第1季線上法說會，與會者高度聚焦台幣匯價升值帶來的衝擊，其中關於匯率升值的衝擊，凱基人壽指出，以其外匯曝...

台幣上午一路勁升、盤中最低29.857 午盤暫收29.87

新台幣今日升勢強勁，午盤暫收29.87兌1美元，接近中午時，匯價最低一度來到29.857，市場關注中央銀行下午能否守住3...

新台幣午盤強升1.53角 暫收29.87元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收29.87元，強升1.53角，成交金額8.54億美元

專家警告：美元霸權地位難再 4年前台幣曾「27」字頭

根據國際清算銀行（BIS）最新公布的數據，美元對全球27個主要經濟體的實質有效匯率指數（REER）於今年4月底回落至10...

2025報稅玉山銀行「金彩稅月」活動 繳稅最高回饋1%

5月報稅季節，為提供顧客多元、便利的繳稅服務，玉山銀行推出「金彩稅月」活動，所有玉山信用卡繳綜所稅皆免手續費，且享玉山e...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。