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響應世界海洋日 合庫淨灘助永續

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

為響應世界海洋日(6月8日)，踐履聯合國永續發展目標(SDGs)，合庫志工團於24日再次前往認養之新北市三芝淺水灣海岸線辦理淨灘，連續3年以實際行動守護藻礁生態，帶動員工重視海洋保護工作，維護生物棲息環境，讓海洋生物可以生生不息傳承下去。

過去合庫赴三芝淺水灣淨灘時，發現該海岸線覆滿藻礁，是許多生物棲息與覓食的地方，也是海洋生物的育嬰房，因海岸線存在越小的垃圾，越容易被海龜、海鳥、魚類等生物誤食而死亡，像是吸管、瓶蓋、煙蒂、塑膠袋及塑膠碎片等，為落實生態永續，合庫每年定期帶動員工實踐海洋環保行動，近期亦赴西松國小推廣「海洋與減塑：一起守護我們的藍色星球」海洋教育，宣導減少一次性廢棄物及塑膠袋的使用，可減少廢棄物流入海洋的機會，持續透過環境教育的推廣與傳承，促使永續能量正向成長。

合庫面對全球暖化造成的危機，致力朝向與地球共生共榮的願景前進，除持續落實綠色營運及擴展239處綠色辦公據點外，亦以「生態、節能、減廢、健康」4大設計理念興建打造綠建築，已累計15處據點取得綠建築標章認證(5鑽2銅8合格等級)，更於今年榮獲首屆「TwSAA台灣建築永續獎金獎」及「節能建築領袖獎」肯定。

生態 海洋教育 合庫

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