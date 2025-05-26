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臺銀用創意翻轉金融想像 吉祥物BUBI漫畫獲亞洲設計獎肯定

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
臺灣銀行推出以吉祥物「BUBI」為主角的原創連載漫畫《臺銀總行大樓．無限增長事件》。圖/臺灣銀行提供
臺灣銀行推出以吉祥物「BUBI」為主角的原創連載漫畫《臺銀總行大樓．無限增長事件》。圖/臺灣銀行提供

隨著金融服務日益數位化，大眾接觸銀行的方式也不斷轉變，國銀龍頭臺灣銀行2025年憑藉數位品牌形象改造專案榮獲「亞洲設計獎（Asia Design Prize）」Winner 國際獎項肯定，展現品牌在設計創新與客戶溝通上的卓越成果。

為持續深化數位品牌形象，讓金融知識更貼近年輕族群，臺灣銀行推出以吉祥物「BUBI」為主角的原創連載漫畫臺銀總行大樓．無限增長事件》，以趣味冒險劇情結合生活化的金融議題，讓大眾輕鬆理解銀行服務與理財觀念。

首集漫畫以無限增長的臺銀總行大樓發出神祕光波展開序幕，隨著劇情推進，巧妙穿插防詐阻騙、數位金融等常見金融議題。連載漫畫已於臺銀官方社群平台上線，如果你曾經對理財感到枯燥，或者好奇「臺銀總行為什麼會無限增長」這樣的奇幻劇情，歡迎關注官方Instagram、Facebook 粉絲專頁與LINE 官方帳號，跟著 BUBI 一起展開冒險，破解「金融任務」。

BUBI的角色也延伸至實際數位服務應用。近期於「臺銀行動+」APP 新推出的防護檢測功能中，BUBI化身為「安全鯨管家」，以可愛親和的形象引導客戶完成行動裝置安全性檢查，強化客戶的數位防詐意識與使用安全，拉近金融科技與大眾日常的距離。

臺銀表示，將持續透過多元角色與創新形式，將理財觀念與金融服務帶入更多生活場景，打造有溫度的金融服務體驗，深化與客戶的互動，強化臺銀品牌的親和力。

臺銀BUBI漫畫觀看：

https://www.instagram.com/bubi_bankoftaiwan/

臺灣銀行數位品牌形象改造專案榮獲「亞洲設計獎（Asia Design Prize）」Winner 國際獎項肯定。圖/臺灣銀行提供
臺灣銀行數位品牌形象改造專案榮獲「亞洲設計獎（Asia Design Prize）」Winner 國際獎項肯定。圖/臺灣銀行提供

臺銀 臺灣銀行 漫畫

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