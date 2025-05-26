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台幣上午一路勁升、盤中最低29.857 午盤暫收29.87
新台幣今日升勢強勁，午盤暫收29.87兌1美元，接近中午時，匯價最低一度來到29.857，市場關注中央銀行下午能否守住30元大關不破。而隨著新台幣匯價再度上竄，相較上周五的10億美元成交量，今日上午的成交量已放大到8.54億美元，接近上周五的全日成交量。
台幣上周五收30.023，今日早盤以30元開出，隨即勁升，盤中升值逾1.5角，震幅逾1.8角，也是台幣匯價歷時近三周，再看到2字頭的匯價。上午成交量已放大，央行是否再度進場調節，或是否放手讓外資或出口商拋匯，都是左右匯市成交量的關鍵。
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