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端午服務不打烊 台灣人壽連假提供全天候保險服務

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

端午連假將至，為保障保戶權益，中信金旗下子公司台灣人壽宣布，自2025年5月30日至6月1日連假期間，將持續提供不間斷保險服務。

台灣人壽表示，無論是急需辦理投保、保費繳納、保單借款、理賠申請、保單查詢或資料變更等項目，保戶皆可透過全年無休免付費客服專線0800-099-850或官方LINE帳號聯繫，享有隨時隨地、零時差的服務體驗。

為確保假期期間各項線上服務順利進行，台灣人壽已啟動連續假日資訊系統SOP作業，全天候監控系統運作，確保平台穩定、服務不中斷。此外，針對海外保戶如需緊急救援服務，亦可撥打付費專線886-2-2371-6088與救援中心聯繫，該中心提供24小時專人諮詢與協助。

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