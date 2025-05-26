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專家警告：美元霸權地位難再 4年前台幣曾「27」字頭

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
台幣匯率飆升。聯合報系資料照／記者黃仲明攝影
台幣匯率飆升。聯合報系資料照／記者黃仲明攝影

根據國際清算銀行（BIS）最新公布的數據，美元對全球27個主要經濟體的實質有效匯率指數（REER）於今年4月底回落至106.72，創下自2024年10月以來的新低點。回顧歷史，美元REER上一次跌破100是在2021年10月，當時新台幣兌美元匯率位於27.7至28元之間。

市場人士指出，當某一貨幣的REER長期高於100，代表該幣別已相對基期實質升值，出口商品價格上漲，將削弱國際競爭力；反之，進口商品變得便宜，有助於抑制國內物價上漲，但也可能導致進口依賴加劇，對本土產業造成壓力。

對於美元匯價走弱、霸權地位是否受挑戰，台灣大學財務金融系兼任教授劉憶如表示，從BIS資料觀察，新台幣、韓元及日圓的REER仍處於偏低水準，與其說是這些亞洲貨幣被低估，更應解讀為美元過度高估所致。她指出，川普重新執政，會希望透過推動亞洲貨幣升值（人民幣除外），改善美國貿易逆差，新台幣升值壓力也將同步增加。

針對近期美元指數回貶至99附近，市場關注是否將跌破90大關。劉憶如則認為，雖然美元長期來看霸權地位不再，但指數若進一步滑落至「8」字頭的機率不高，主因是美元貶值過深將進一步推升美國國內通膨，對聯準會與政府都將帶來政策壓力。

整體而言，美元實質有效匯率的回落與國際貨幣競爭力變化密切相關，未來美國政策導向，將是觀察亞洲貨幣走勢的關鍵變數。

台幣匯率

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