快訊

每天洗不代表有洗乾淨 專家指洗澡最常忽略1處可能發臭發癢

21人已和解！黃子佼今未出庭 「每人20萬元」再與5被害人成立調解

康建生技行刑式槍擊4死命案 凶嫌李鴻淵「3個死刑」被撤發回更審

證交所力推創新板 攜手昕奇雲端辦F2SU連結亞洲新創

中央社／ 台北26日電

證交所積極推動創新板2.0，希望打造亞洲那斯達克（NASDAQ），上週與昕奇雲端合作主辦「F2SU Asia IPO Synergy Asia」，吸引來自國內外的新創企業與創投機構參與，希望藉此展現台灣資本市場的國際吸引力。

證交所今天發布新聞稿，董事長林修銘表示，全球創新科技與新經濟蓬勃發展，企業成長與資本市場角色隨之轉型。證交所打造的創新板，以靈活標準與專業創新審查，協助具國際視野與潛力企業進入資本市場，提升關注度與募資能力。

證交所總經理李愛玲說，證交所為創新企業量身打造多元服務，從上市前的諮詢與輔導，到上市後的IR平台鏈結投資人、提供ESG資源接軌國際等，顯示證交所扶持創新的決心。

昕奇雲端深耕亞太區新創生態圈，以「F2SU」（AFriend to Startups）為策略，與各地新創公司、創投夥伴、新創媒體夥伴建立密切關係，希望從跨境連結產生更大規模的效應。此次活動吸引超過30家企業、6家創投參加。

昕奇雲端董事長許承強提到，台灣正在建構對新經濟新創友善的資本環境，讓新創企業不僅能在亞洲市場茁壯成長，更有實力邁向全球舞台。

國發會產業發展處處長蕭振榮表示，國發會不論在籌資、人才引進或協助企業海外拓展方面，都對創新產業注入豐沛資源，在各方協作與努力下，台灣的創新生態系預期將會更加蓬勃發展。

此次活動，邀請玩美移動創辦人張華禎、AppWorks董事長暨合夥人林之晨等新創圈與創投圈的重量級代表擔任講者。張華禎分享赴美上市的實務經驗；林之晨則點出台灣具備深厚電子硬體實力與完整供應鏈，資本市場更擁有高周轉率、高股價淨值比及高外資持股等特點，相關優勢使台灣成為企業上市的首選地。

延伸閱讀

林之晨勉勵台大學弟妹越級打怪 「沒有奇蹟只有累積」

台大畢業典禮 林之晨勉學子「越級打怪」以10倍速升級

台灣大管理團隊 奪七項大獎

證交所出擊 前進電腦展

相關新聞

台幣早盤勁升1角 近三周來再驚見2字頭

台幣上周五收30.023，今日早盤以30元開出，盤中升值逾1角，最高升至29.914，使台幣匯價歷時近三周，再看到2字頭...

2025報稅玉山銀行「金彩稅月」活動 繳稅最高回饋1%

5月報稅季節，為提供顧客多元、便利的繳稅服務，玉山銀行推出「金彩稅月」活動，所有玉山信用卡繳綜所稅皆免手續費，且享玉山e...

5月新台幣NEER突破105大關 進入高檔區間

據國際清算銀行（BIS）最新資料顯示，5月以來新台幣名目有效匯率指數（NEER）一路走高，除5月1日外，其餘時間皆穩居1...

新台幣匯率挺進29元 央行踩煞車？ 態度曝

新台幣今天延續升勢，開盤後匯價火速上攻，突破30元整數大關，站上29元，最高升抵29.912元，強漲1.11角

在地深耕50載 勤業眾信設立亞灣創新服務中心

面對全球資產管理需求日益成長，勤業眾信聯合會計師事務所26日宣布成立「亞灣創新服務中心」（Deloitte Bay Ar...

新台幣開盤升2.3分 早盤觸及29元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以30元開盤，升2.3分，隨後持續走揚，觸及29元價位

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。