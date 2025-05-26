2025報稅玉山銀行「金彩稅月」活動 繳稅最高回饋1%

5月報稅季節，為提供顧客多元、便利的繳稅服務，玉山銀行推出「金彩稅月」活動，所有玉山信用卡繳綜所稅皆免手續費，且享玉山e point回饋與分期二擇一，另玉山Wallet亦有行動繳稅服務。

即日起至7月3日前持玉山信用卡繳綜所稅並登錄活動，稅款未滿100萬元最高享0.2%玉山e point 回饋，稅款100萬元以上享0.3%玉山e point回饋(上限10萬點)。玉山表示，偏好分期付款的卡友，可以選擇6期0利率、12期3.3%或 18期4.5%優惠利率等方案(回饋或分期優惠2擇1)；理財會員繳稅除了享有最高0.35%回饋(上限10萬點)，還可同享分期付款雙重方案，再加碼繳稅每滿200萬元累贈20美元，最高贈1,000美元。另外，喜歡航空哩程的卡友以星宇航空聯名卡繳稅享200元累積1哩(上限10萬哩)，哩程回饋最高約0.6%，可快速累積哩程兌換機票和艙位升等。

玉山e point 1點等於新台幣1元，除了能進行消費折抵外，也可以兌換各式電子票券與熱門3C商品，且搭配玉山Wallet瀏覽及兌換累積的點數。玉山亦推薦卡友使用玉山Wallet行動繳稅，掃描QRcode即可輕鬆完成繳稅並查詢繳稅結果，方便又快速。另玉山銀行致力維護卡友用卡安全，除了強化更換行動裝置時註冊玉山Wallet的安全認證流程，也提供自主開關每張卡片的交易通路與單筆限額、筆筆消費推播、冒用交易線上申請等服務。

此外，玉山銀行今年獨家與全支付合作，7月3日前以全支付綁定玉山信用卡繳交綜所稅免手續費，且享最高0.5%全點回饋(上限500點)，如為全支付新戶限定再加碼最高0.5%全點回饋(上限100點)。想預先做資金運用規劃的顧客可參考「安心稅月」信貸活動，6月30日前申請玉山信用貸款可享首期利率0.12%起、貸款費用最高減免6,000元，還有機會抽中Apple iPad (A16)等好禮。更多繳稅詳情見玉山信用卡官網。