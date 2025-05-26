5月新台幣NEER突破105大關 進入高檔區間

據國際清算銀行（BIS）最新資料顯示，5月以來新台幣名目有效匯率指數（NEER）一路走高，除5月1日外，其餘時間皆穩居100以上水準，並在5月2日與5日兩次出現「暴力升值」後，NEER更突破105大關，進入高檔區間，顯示新台幣在國際市場中升勢強勁，資金流動明顯。

據統計，近一個月，新台幣兌美元升值7.7%，韓元兌美元升值5.06%，而日圓兌美元僅升值0.79%。

美元指數轉弱，再加上進入月底，出口商實質拋匯需求，26日早上新台幣匯價盤中再連續升破30元及29.9元心理關卡。距離前波新台幣匯價盤中「2」字頭，已經約14 個交易日。

今年5月以來，新台幣名目有效匯率（NEER）漲勢明顯，表現優於日圓與韓元，成為亞洲主要貨幣中升值幅度最快的貨幣之一。匯銀指出，台灣出口表現強勁、資金持續流入、央行匯率政策穩健，皆是推升新台幣NEER走強的主因。