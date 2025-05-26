在地深耕50載 勤業眾信設立亞灣創新服務中心

面對全球資產管理需求日益成長，勤業眾信聯合會計師事務所26日宣布成立「亞灣創新服務中心」（Deloitte Bay Area Innovation Center），延續深耕南台灣逾半世紀的承諾，並呼應高雄推動「亞洲資產管理中心高雄專區」的發展政策，將以亞灣區為首波重點發展據點，攜手進駐南台灣的金融機構，共同打造涵蓋「跨境稅務與法律諮詢、財務解決方案、家族治理與資產傳承」的高端專業服務生態圈。

勤業眾信聯合會計師事務所總裁柯志賢表示，台灣擁有完整的經濟產業鏈與亞太地理優勢，「亞洲資產管理中心高雄專區」坐落於亞洲新灣區樞紐位置，在政策推動與產業聚落加持下，高雄正快速崛起為智慧金融與國際接軌的重要據點，匯聚金融、科技與創新能量，成為南台灣智慧城市發展的核心引擎。

勤業眾信深耕南台灣市場逾五十年，持續導入國際級專業服務資源，除攜手地方政府與企業打造具韌性與前瞻性的產業生態系，更特別設立「亞灣創新服務中心」，展現對高雄金融科技與創新發展潛力的高度重視。未來將聚焦「跨境稅務與法律諮詢、財務解決方案、家族治理與資產傳承」三大主軸，協助在地企業強化國際競爭力，實踐與地方共創、共榮的長期承諾。

勤業眾信私人暨家族企業服務（Deloitte Private）在亞太多個市場已深耕多年，具備處理複雜跨境家族架構、資產配置、稅務風險與合規需求的豐富經驗。未來將與金融機構形成策略互補，補足其在財富傳承、境外資產架構、稅務籌劃與法律服務等高階需求上的專業能量，協助打造以信任為核心、以永續為導向的資產傳承機制。

資產管理與傳承已成為眾多家族企業當前亟需解決的重要課題。勤業眾信私人暨家族企業（Deloitte Private）稅務服務負責人王瑞鴻表示，在亞洲資產管理中心尚未正式啟動前，勤業眾信已與多家金融機構建立起穩固且廣泛的合作關係，從內部人才培訓到高資產客戶的財稅與法律諮詢，皆提供全方位支持，成為推動高資產客戶服務的重要夥伴。

勤業眾信亞灣創新服務中心未來將以垂直水平整合力、客戶議題的專屬設計、策略聯盟合作平台生態圈協作，匯聚跨領域專才，打造策略級顧問團隊—勤業眾信亞灣創新服務中心。

勤業眾信長期深耕南台灣市場，服務眾多中小企業及隱形冠軍，深入了解南部產業脈動與企業文化。面對南部企業家族對永續經營與資產傳承的高度重視，勤業眾信團隊結合在地經驗與國際視野，精準串接產業需求與資產管理解決方案，致力為客戶創造跨世代傳承的長遠價值。

勤業眾信金融服務產業團隊深耕台灣市場多年，擁有深厚的數位轉型與創新業務導入經驗，並長期提供前線從業人員與合規單位專業培訓與實務指導，協助金融機構強化執行力與法規遵循。同時，結合金融科技應用，優化客戶識別、風險控管與內部治理機制。配合主管機關近期的開放項目，勤業眾信將協助金融機構進行設立申請、策略規劃、內控法遵設計、風險評估及稅務架構建置，加速業務推展與創新落地。勤業眾信透過整合跨領域專業資源，並與台灣財富管理產業建立策略夥伴關係，致力成為銀行資產管理轉型的核心顧問力量，攜手推動高雄成為亞太資產管理重鎮，實現金融產業的在地化落地與永續發展。