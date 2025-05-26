台幣早盤勁升1角 近三周來再驚見2字頭

台幣上周五收30.023，今日早盤以30元開出，盤中升值逾1角，最高升至29.914，使台幣匯價歷時近三周，再看到2字頭的匯價。5月5日當時台幣匯價一度來到29.59元，在出口商及外資大力拋匯之下，全日成交量43.885億美元，創史上第三大單日匯市成交量記錄，今日匯價盤中再破30大關，中央銀行的動作、廠商動向、外資熱錢及匯市成交量引市場高度矚目。

儘管央行近三周來明顯進場守30元大關，但台幣升值壓力仍沈重，包括美國銀行日前發布對台幣匯價的最新預期，美銀認為，在美國總統川普推動弱勢美元政策和美中關稅談判取得進展之下，台幣匯價預期到年底會升至28.8元，明年更會持續升值至27.6元，遠期外匯的匯率一直居高不下，也反映出匯市對於匯價真實的預期。