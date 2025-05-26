投資縮手 大戶存款占比增

金管會公布四月高資產理財統計，四月上旬美國總統川普宣布對等關稅造成全球股災，衝擊投資人的信心，因此在高資產大戶的資產池，存款比重來到百分之四十六點二，比起三月多出○點七個百分點，是去年十一月以來的最高紀錄（當時為百分之四十七點五一），顯示億級富豪們「現金為王」的危機意識。

金管會統計發現，四月底的高資產理財資產分布結構，各類資產的占比包括存款百分之四十六點二、基金百分之十五點五、債券百分之十三點七、保險百分之十一點一、境外結構型商品百分之六點七，其中保險小增○點一個百分點，基金和債券、結構型商品的占比均減少，而基金和債券占比較三月分別減少○點二和○點三個百分點，結構型商品也減少○點一個百分點。

多家大型銀行觀察，四月是高資產理財業務最低迷的時刻，尤其川普效應使得美債不再是避風港，因此基金、債券，連結構型商品都遭殃；以往受高資產大戶青睞的股權連結結構型商品（ＥＬＮ），即使在四月下旬後損益兩平出場，但因局勢動盪導致大戶短期內不敢再進場，寧可抱著現金觀望。

目前大戶相對青睞的是台幣計價的高保障倍數保單；國銀主管坦言，由於不少客戶對台幣匯價看升至廿七、廿八元的價位，因此不願買美元保單，反而是高保障倍數的傳承保單，客戶認為比較安全。