瑞銀論壇 科技大廠展望聚焦

投資圈備受矚目的瑞銀年度活動「瑞銀亞洲投資論壇」（AIC）將於今（26）日起登場，台積電（2330）、廣達（2382）、嘉澤（3533）、英業達（2356）等大廠應邀參加瑞銀亞洲投資論壇，釋出人工智慧（AI）等產業展望將成市場焦點。

這次AIC在香港舉行，時間為26日至30日。瑞銀表示，一直在密切關注全球經濟形勢，尤其是關稅和降息的影響。瑞銀美國經濟團隊認為，在充滿挑戰的權衡取捨和政治壓力中，預計聯邦公開市場委員會（FOMC）只會根據需要做出反應，以減輕市場的下行風險。該團隊預計美國2025年將降息100個基點，但若降125個基點也不足為奇。

瑞銀全球經濟團隊已將全球增長預測下調，但上調台灣2025年的GDP增長預測至3.0%，相較之前預測的2.6%，提高40個基本點，並指台灣是亞太區經濟基本面最穩健的經濟體之一。

受到科技產業關注的是這次AIC除探討全球經濟和貿易前景、地緣政治新常態外，更將探索突破性的技術，尤其是AI技術革新及對人類未來的影響。獲邀參加的台灣公司除權王台積電之外，還有廣達、嘉澤、英業達、致茂、富邦媒、信邦、京元電等。

台積電股價4月以來大幅反彈25.3%，略優於大盤同期間的24.5%漲幅。在這段期間，台積電挑戰千元卻無功而返。法人指出，台積電本周如果釋出正向展望，配合輝達財報符合或優於預期，將激勵台股大盤走勢。

高盛證券上周調降台積電、聯電等半導體股的目標價，除了不確定因素，還因新台幣強勢。其他內外資法人是否跟進，值得觀察。