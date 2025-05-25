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槓桿做多美股基金失血創新高 債券基金吸金四年來新高

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

EPFR統計，到5月21日為止的一周，槓桿做多美股基金單周淨流出90多億美元，創下歷史新高，其中以三倍槓桿基金失血最嚴重。4月以來，美股基金已是第五周遭到淨贖回。

日股基金同樣是淨流出，且失血金額為近半年來新高。EPFR分析，投資人擔心日本負債架構及資金成本，也擔憂日本政府是否有能力繼續刺激消費需求。歐股基金出現三個月來第14周淨流入，不過吸金金額則是三個月來次低。

新興市場方面，陸股基金已連四周失血，印度基金則是連六周享有資金淨流入。另外，南韓基金及新興市場高息股基金也都是淨流出。因此，即使越南、新興歐洲及拉丁美洲基金享有少量的淨流入，但整體新興市場基金仍呈現淨流出。

統計顯示，所有股票型基金單周合計失血40億美元，平衡型基金淨流出14億美元；不過，另類基金吸金14億美元，貨幣市場基金進帳16億美元，債券型基金更是大舉吸金249億美元，為四年多來最高。

在債券基金中，美國債券基金吸金為12周新高，新興市場債券基金吸金為120周來新高，全球債券基金吸金更達253周新高。投資人雖然對日本債券前景心存疑慮，但亞太債券基金仍然吸金。

在新興市場債券基金方面，中國大陸債券基金及南韓債券基金單周都吸金逾10億美元。市場預期美元走弱，新興市場當地貨幣債券基金最歡迎，單周吸金金額為新興市場強勢貨幣債券基金的15倍。另外，新興市場公司債基金吸金金額則是新興市場主權債券基金的七倍。

新興市場 吸金 債券

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