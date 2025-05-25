4月股債雙殺！上億富豪嚇破膽 存款占比衝上半年來新高

金管會公布4月最新的高資產理財統計，4月上旬適逢川普宣布對等關稅造成全球大股災，嚴重衝擊投資人的信心，因此統計結果顯示，在高資產大戶資產池裡，存款比重在4月來到46.2%，不但比起3月多出0.7個百分點，也創下從113年11月以來的最高紀錄（當時存款占比為47.5%），也顯示億級富豪們「現金為王」的危機意識。

金管會最新統計，4月底的高資產理財的資產分布結構，各類資產的占比包括存款46.2%、基金15.5%、債券13.7%、保險11.1%、境外結構型商品6.7%，其中，保險小增0.1個百分點，基金和債券、結構型商品的占比均減少，而基金和債券占比較3月分別減少0.2和0.3個百分點，結構型商品也減少0.1個百分點。對於存款和保險的占比增加，銀行局副局長王允中指出，應和4月股債匯市波動大，因此影響客戶資產配置。

截至4月底止，國銀開辦高資產理財業務有13家，高資產客戶數達14045人，另外高資產客戶的資產規模增至1兆5739億，較3月增加272億。金管會也統計，國銀高資產理財業務前三大，分別為一銀、中信、兆豐，資產規模分別為2494億、2301億、2148億，客戶人數分別為2417人、2298人、1815人。

多家大型銀行觀察，4月可說是高資產理財業務最低迷的時刻，尤其川普效應已使美債不再成為避風港，在4月演出股債雙雙大跌，因此，不僅基金、債券，連結構型商品都遭殃；例如，以往受到高資產大戶高度歡迎的結構型商品ELN，即使大戶有在4月下旬之後損益兩平出場，但整個局勢太動盪短期內已讓大戶們不敢再進場，寧可抱著現金觀望。

5月由於美中情勢趨緩，全球股市回溫，因此情況略有好轉，不過國銀高層指出，債券或債券型基金的買氣，已大為退燒，主要在於聯準會遲未降息讓投資者等不到原先預期的2、3成資本利得，美國政府又頻傳財政赤字惡化，使殖利率飆高，也讓大戶縮手不敢再進場買債，或是趁債券價格短期回升時趕快賣掉。

而目前大戶們較青睞的，則是台幣計價的高保障倍數的保單；國銀主管坦言，由於不少客戶對台幣匯價看升至27、28元的價位，因此不願買美元保單，銀行也不敢推銷美元保單，反而是高保障倍數的傳承保單，客戶認為比較安全，也因此保險買氣較第一季顯著增加。

對於業者申請高資產理財的最新進度，王允中則說明，目前渣打與台新目前尚未開辦，送件在銀行局待審的有4家銀行業者。至於進入高雄亞洲資產管理中心特區的名單，金管會預計會在六月底之前發布獲核准的業者名單。