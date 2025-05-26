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保險小百科／挑選分紅保單 評估公司體質
近期多家壽險公司搶進分紅保單市場，「分紅保單」是除了壽險保障外，還有機會分享保險公司經營分紅保單績效，獲得保單紅利的保險商品。保險公司可以基於分紅保單區隔帳戶過去累積的營運成果及對未來的長期預期，同時考量紅利分配的平穩性，將經營成果逐年穩定地與保戶共享。
凱基人壽建議，民眾投保前除了檢視自身需求及預算外，也可以從公司的財務體質、商品計價幣別、繳費期間等來挑選。如2008年全球遭遇金融海嘯，壽險業整體虧損逾1,200億元，可以評估幾項指標，包括壽險公司是否能安然度過，財務是否穩健，是否具嚴謹的風險管理能力，都是關鍵。
分紅保單雖有潛在保單紅利收益，本質上仍為保障，適合中長期持有；在搭配整體財務規劃下，不僅能守住基本保障，更能穩健累積資產，實現財務自由目標。
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