聽新聞
0:00 / 0:00

保險小百科／挑選分紅保單 評估公司體質

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

近期多家壽險公司搶進分紅保單市場，「分紅保單」是除了壽險保障外，還有機會分享保險公司經營分紅保單績效，獲得保單紅利的保險商品。保險公司可以基於分紅保單區隔帳戶過去累積的營運成果及對未來的長期預期，同時考量紅利分配的平穩性，將經營成果逐年穩定地與保戶共享。

凱基人壽建議，民眾投保前除了檢視自身需求及預算外，也可以從公司的財務體質、商品計價幣別、繳費期間等來挑選。如2008年全球遭遇金融海嘯，壽險業整體虧損逾1,200億元，可以評估幾項指標，包括壽險公司是否能安然度過，財務是否穩健，是否具嚴謹的風險管理能力，都是關鍵。

分紅保單雖有潛在保單紅利收益，本質上仍為保障，適合中長期持有；在搭配整體財務規劃下，不僅能守住基本保障，更能穩健累積資產，實現財務自由目標。

壽險公司 保險 保單

延伸閱讀

積極搶市！法國巴黎人壽推二年期台幣及外幣分紅終身壽險

保單強制執行修法完成初審 上百萬張保單8個月內可望解除扣押命令

凱基壽防詐小學堂 回響熱

國壽美元保單宣告利率調升

相關新聞

川普亂流！富豪戶投資縮手 呈現「股債減、現金增」態勢

據金管會2025年4月底統計，13家國銀管理高資產客戶總資產（AUM）規模1兆5,739億元，月增僅272億元寫15個月...

保險小百科／挑選分紅保單 評估公司體質

近期多家壽險公司搶進分紅保單市場，「分紅保單」是除了壽險保障外，還有機會分享保險公司經營分紅保單績效，獲得保單紅利的保險...

華南永昌證論壇 回響熱烈

華南永昌證券上周五（23日）舉辦「2025年夏季產業趨勢暨企業論壇」，聚焦當前全球政經動盪背景下的潛力產業與市場機會。論...

元大金列標普永續年鑑Top 1%

元大金控永續經營實力受肯定，連續六年入選標普全球（S&P Global）永續年鑑（The Sustainability ...

產險網路投保業績大躍進 預期全年成長上看20%

透過網路購買保單的民眾愈來愈多，促使網路投保業績大成長。產險業今年前四月網路投保件數達271.1萬件，年成長逾二成，總計...

網路投保旅平險制度鬆綁 業者搶商機

金管會日前宣布鬆綁網路投保旅平險限制，即日起，民眾可幫自己的父母、子女等線上投保旅平險、旅平險附加實支實付醫療險、旅遊不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。