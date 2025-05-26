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智慧經營／中央再保險總經理鍾志宏 滾動式調整風險管理

經濟日報／ 任珮云
中再保總經理鍾志宏表示，公司採取穩健策略分散風險。記者任珮云／攝影
中再保總經理鍾志宏表示，公司採取穩健策略分散風險。記者任珮云／攝影

美國總統川普關稅戰，全球金融市場受累。中央再保險公司總經理鍾志宏指出，中再保（2851）的營運核心分為再保險業務與資金運用兩大領域，兩者皆高度關聯於市場波動，公司長期採取穩健策略，強調透過大數法則與機率模型分散風險。他強調：「任何業務都有風險，我們是風險管理者。」

落實員工照顧承諾

在對內管理上，即使環境變動劇烈，中再保仍提升基層員工薪資待遇，近期修改公司章程，新增條文明定未來員工酬勞的分配中，分派予基層員工的比率不得低於總額的25%。此舉有望提升基層員工薪資待遇，展現公司對內部薪酬公平與向下照顧的重視。

鍾志宏表示，中再保原章程已明訂，公司年度如有獲利時，應提撥員工酬勞不低於0.5%，並將董事酬勞不得高於1%。此次新增條文，進一步針對酬勞分配機制細化，規範至少四分之一的員工酬勞須分配予基層員工，具體體現企業對員工照顧的承諾。

近期全球金融市場受到美國總統川普相關政策影響，帶動新一波市場震盪，尤其在匯率政策方面，美方施壓效應擴大，南韓央行已公開表示受壓影響，而台灣央行言論則相對保守。鍾志宏表示，中再保密切關注外部經濟與政策變化，將根據情勢滾動式調整風險管理策略。

中再保目前普通權益約200億元，淨值比超過30%，總資產規模逾500億元。今年第1季獲利約6億元，一部分受惠台幣貶值所帶來的匯兌利益。鍾志宏認為，第2季可能面臨匯率劇烈波動，公司會密切監控並適時調整資產配置與避險策略，以維持損益穩定。

在談到氣候變遷對保險業的影響時，鍾志宏指出，近年災害頻率與損失金額明顯攀升，根據中再保觀察，2020至2022年期間，全球多數再保公司陷入虧損狀態，極端氣候為主要元凶。再保公司本身也須購買再保險，將風險分散給其他機構，並納入避險成本，形成多層次風險轉嫁體系。他說：「面對無法預測的災難風險，關鍵是用制度化方式應對，才能提升抗壓性。」

A級信評傲視亞洲

在資產配置方面，中再保對外幣資產的避險也相當謹慎，評估匯率波動對資產負債表的潛在衝擊，並將可承受的自留風險納入整體管理範疇，確保財務體質穩健。

展望產業趨勢，鍾志宏表示，儘管災害風險升高，但今年再保保費費率相對穩定，市場尚未出現大幅調升的必要。費率調整仍須視不同區域風險累積情況與業務量進行評估，牽涉精算模型與市場條件。

針對公司競爭力，鍾志宏指出，中再保目前獲國際信評機構S&P給予「A」級信評，為亞洲區表現最佳的再保公司之一；中華信評則為twA+。在亞洲地區，中再保資產規模約排名第六至第八，屬於中大型再保公司。雖與中國再保等大型機構仍有距離，但整體表現穩健，具備進一步發展潛力。

薪資 匯率 保險

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