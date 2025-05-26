專家教你保／保手術、癌症險 提升醫療品質

隨著醫療科技的持續進步，現今的醫療方式不僅效率更高，精準度也大幅提升。現在可以透過微創手術，住院時間可能縮短至二至三天，甚至可以在門診進行。這樣的變化使得保險業必須因應時代進步，調整商品設計方向及保障內容。以往醫療險的保障重點多在於提供住院期間的保障，但如今的保險產品更應著重於手術及自費醫材的醫療費用填補，或是針對特定疾病發生時的定額給付，較符合當前病患需求。

受到醫療技術進步的影響，國人對於醫療品質的追求日益增加。許多人在健保給付的項目之外，也會根據自身的身體狀況或實際需求選擇自費項目，以期獲得更完善的醫療照護。根據衛生福利部統計，過去十年，家庭醫療自付額支出金額增長迅速，從2013年的3,995億元，增加至2023年的6,633億元，成長幅度達66%。這一數據顯示，即使擁有舉世稱讚的健保制度，國人仍需額外準備一筆費用以應對可能的醫療需求，尤其是在療程長且費用較高的癌症治療方面。

圖／經濟日報提供

癌症治療的方式因病發位置、癌症期數和患者的身體狀況而有差異，包括化學治療、放射線治療、標靶藥物治療及達文西機械手臂手術等。然而，部分標靶藥物及達文西機械手臂手術所需的醫材，目前尚未納入健保給付範圍內，若加上其他隱形開銷，如營養補給品、薪資損失及看護費用等，都可能對患者家庭造成不小的經濟壓力。再者癌症病發年齡逐年下降，更應提高警覺並透過防癌險來補強癌症治療時的費用支出。

在完成癌症方面的醫療規劃之後，應該接著檢視醫療保障廣度是否充足。許多身體狀況和疾病是無法預測的，但是可以提前進行保障規劃。建議民眾把握幾個關鍵，例如加強保障不同性別較易發生的疾病、針對因3C產品使用過度導致的眼睛疾病給付，以及年長者常見的手術醫材補助等。

隨著科技進步改變醫療的需求，選擇保單時應視自身狀況，著重於加強可能對財務造成較大影響的醫療行為或自費醫材，並檢視醫療項目的保障範圍是否全面。透過合理的規劃與選擇，能夠減輕家庭的經濟壓力，並更安心地面對未來的生活。

（本文由安達人壽總經理張志杰提供，記者戴玉翔採訪整理）