買小額終老險 三點注意

政府因應超高齡社會來臨，金管會亦持續推動小額終老政策性保險，而金管會最新統計，截至2024年12月底，已有17家壽險公司開辦此類保險，有效契約數達118.6萬件，年增率達12.4%。業者提醒，投保小額終老險，有三點要留意。

小額終老保險是為普及高齡者基本保險保障而推動的保險商品，為因應人口高齡化趨勢，金管會已於2023年1月再次放寬小額終老保險投保金額及件數限制，傳統型終身人壽保險主契約保額上限由70萬元提高至90萬元，有效契約件數由三件放寬為四件，並自2023年5月1日起實施。截至2024年12月底止，則有17家壽險業者開辦小額終老保險，有效契約件數逾118.6萬件，較2023年同期105.5萬件成長12.4%。

壽險業者指出，小額終老保險是終身壽險的一種，可提供被保險人身故或完全失能時的保障，保障期間為終身，並可附加1年期傷害保險附約，增加因意外傷害事故所致死亡或失能保障，此商品含括高CP值、保費便宜、門檻低、免體檢、終身保障等五大好處，且0歲起可投保，最高承保年齡至84歲，人人都適合投保。

不過壽險業者提醒，投保小額終老險要留意，第一，各家保險公司的保費略有不同，繳費年期至少要六年以上，最高承保年齡規定「投保年齡加繳費期不得超過90」；第二，小額終老保險在投保的前三年，被保險人若身故僅能退還所繳總保費的1.025倍，因此要繳費到第四年後才會有足額保障；第三，不得有增額或加倍給付設計，並以承保單一保險事故為限。

此外，為方便國人投保，金管會建立了「保障型保險商品平台」，上架了包括小額終老保險及微型保險等多項商品，讓民眾能以網路方式輕鬆辦理投保。