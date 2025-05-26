川普亂流！富豪戶投資縮手 呈現「股債減、現金增」態勢

據金管會2025年4月底統計，13家國銀管理高資產客戶總資產（AUM）規模1兆5,739億元，月增僅272億元寫15個月新低，顯示富豪戶大縮手。銀行圈指出，儘管5月行情反彈，但不確定性仍高，投資信心不足，資金未見大幅加碼。

4月股債崩跌、台幣狂升，金融市場波動劇烈，使富豪戶資產配置大調整。據金管會統計，富豪戶基金與債券部位占比各降至15.5%和13.7%，雙雙自史上高點滑落；存款則止跌回升，月增0.7個百分點至46.2%，呈現「股債減、現金增」的典型避險態勢。

銀行局副局長王允中坦言，4月金融市場波動大，股債市重挫，台幣狂升，均影響富豪戶資產配置，依據過去經驗，當股匯市波動大時，客戶多改以「現金為王」偏好保守操作。

國銀4月底承辦高資產客戶財管業務概況

5月隨中美關稅戰暫休兵，行情反彈，富豪戶信心回籠了嗎？一家承辦富豪戶財管的銀行主管坦言，後市不確定性仍高，基金銷售動能沒有迅速回溫，未見大幅加碼；美債殖利率上升也使債市前景偏空。

這次市場大跌重創投資信心，多數富豪戶在4月大跌時未選擇逢低承接，仍傾向觀望，即便5月行情反彈，也僅是「少賠一半」，對風險性資產更加審慎。

海外美元投資等級債也受美債偏空影響，殖利率上升、價格走跌，加上美元持續走弱，使滿手海外債的富豪戶解套困難，債券投資依然疲弱。

預期5月富豪戶將以避險或保本型結構商品、以及與傳統股債相關性較低的私募基金等產品支撐配置。同時，部分客戶將資金暫時回流存款，靜待投資機會，或轉向非美元資產以平衡匯率風險。

金管會公布2025年4月底國銀承做高資產客戶（1億元以上）財管業務。4月底高資產客戶數1萬4,045人，AUM達1兆5,739億元，月增272億元寫15個月新低，更僅是上月增額的四成，富豪戶投資心態轉趨保守。

資產配置版圖中，4月底存款止跌回升，占比大增0.7個百分點到46.2%，同期基金、債券則從史上高峰滑落，占比各降0.2和0.3個百分點，各到15.5%和13.7%，基金投資占比更終結近一年漲勢。

結構型商品占比也略降0.1個百分點到6.7%，保單占比僅略增0.1個百分點到11.1%，顯示富豪戶資金未大舉轉戰商品端。

銀行主管說，4月川普對等關稅對市場衝擊超乎預期並加深前景不確定性，使富豪戶心態更轉趨保守，反映存款占比增加，保留活水等待機會，5月美元續崩跌，部分富豪戶已轉向歐、日等非美貨幣資產做重新配置。