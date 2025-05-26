國銀推短期美元優利定存 王道銀年利率上看10%

隨著市場的劇烈波動，川普政府的態度有所緩和，加上美中經貿關係和緩，銀行業趁機推出新一波美元定存，但因市場仍不穩定，因此以短期定存為主，讓民眾既可逢低布局又可靈活運用資金。如王道銀行祭出1個月期美元定存年利率達10%吸客，永豐外幣優利定存年利率最高亦上看9.5%，中信銀行14天期美元年利率最高則達6%，凱基銀行、將來銀行、華南銀行等美元定存年利率也都在4%以上。

銀行業者表示，川普2.0上任至今僅逾百日，推出「對等關稅」，對全球市場造成劇烈衝擊，引發一系列風險性資產的拋售，所幸隨著市場的劇烈波動，川普政府的態度有所緩和，加上美中經貿關係緩和，美元指數存在一定的下檔支撐，因此建議可逢低布局美元。

銀行美元優利定存方案 圖／經濟日報提供

王道銀行即日起至6月30日止，針對換匯以新台幣兌換為美元累計達5,000(含)美元以上，即可透過網路銀行、行動銀行申辦1個月期的美元定存專案，享優惠固定年利率10%，為目前市場上最高利率方案，單筆起存金額為1,000美元，上限1萬美元。另外王道銀亦推出3個月期年利率5%專案，單筆起存金額為300美元，活動到5月29日截止。

永豐銀行即日起至6月30日推出換匯優利定存專案，其中美元享7天期定存年利率9.5%、1個月期年利率最高5.2%，起存額為100美元；另外永豐銀也針對民眾以「新資金」承作美元定存，可享3個月期年利率4.5%優惠，該方案限臨櫃承作，起存額10,000美元起。

中信銀行推出外幣兌外幣換匯轉存定存優利方案，民眾臨櫃辦理，以外幣活期帳戶依牌告匯率換匯後，辦理外幣優利定存，即享美元14天期年利率8％、1個月期年利率6%、3個月期年利率5.1%優惠，單筆起存金額為3,000美元，活動只到5月29日。

凱基銀行6月30日前推出換匯優存，單筆承作1,000美元以上，可享7天期年利率8.88%優惠，5月30日前，若以新資金承作美元定存，10萬美元以上享3個月期年利率5%、5,000美元以上享3個月期年利率4%優惠。將來銀行6月30日前同樣推出3個月期年利率4.2%方案，起存額為100美元，每位客戶累積總承作上限為3萬美元。

華南銀行即日起5月29日止，單筆起存額1,000美元(含)以上，即享14天期年利率5.5%、1個月期年利率3.9%、3個月期年利率4%優惠，無最高金額限制。