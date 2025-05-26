16金融業者 搶進高雄亞灣區

金融業富豪戶財管業務，高雄亞灣區成為下一個廝殺戰場。據金管會統計，目前已開辦高資產客戶財管業務的13家國銀，都已遞件申請進駐亞灣區，拚7月開業，另有二家投信遞件，另一家壽險業正向高雄市政府申請，等於至少有16家業者準備在亞灣區大展身手。

金管會已核准15家國銀開辦富豪戶財管業務，星展銀在4月開辦，僅剩渣打銀和台新尚未開辦，換言之，開辦的13家銀行已全數搶進亞灣區。

另有二家投信業者也遞件申請進駐，證期局副局長高晶萍說，主要想申請做多通路銷售未具證投信基金性質的境外基金（俗稱另類基金），過去一檔基金只能找一家銀行，該項業務是讓投信可找多家銀行做銷售。

另一家壽險已向高雄市政府申請簽MOU。據了解，該家壽險是國泰人壽，另富邦、新光、南山、凱基等四家壽險業也正摩拳中。

金管會公布4月底國銀承做高資產客戶（1億元以上）財管業務，若以AUM來看，第一銀行已連續七個月稱王，若加上客戶數，則是連兩個月超車中信銀，成為雙料冠軍。

一銀4月底客戶數2,417人、管理資產規模2,494億元，中信銀是2,298人、2,391億元。