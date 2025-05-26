網路投保旅平險制度鬆綁 業者搶商機

金管會日前宣布鬆綁網路投保旅平險限制，即日起，民眾可幫自己的父母、子女等線上投保旅平險、旅平險附加實支實付醫療險、旅遊不便險和旅綜險等四大險種。而各產險也推陳出新打造套裝式方案，如跳島、露營、郵輪等，讓民眾安心出遊。

近日金管會宣布鬆綁網路投保規定，過往包括旅平險在內的保單，如需為家人投保，必須親自辦理或使用自然人憑證，程序繁瑣、門檻偏高。如今開放民眾可透過數位認證與線上文件上傳，為家人完成投保手續，但所謂「家人」限與要保人有保險利益關係者。產險業者指出，制度鬆綁有望進一步提高保險普及率，也能挹注網路投保收入。

為了幫民眾完善旅遊保障，各產險也推陳出新打造套裝式方案，泰安產險指出，夏季是露營、水上活動與離島旅遊的熱門時段，同時也是颱風好發季節，因此泰安產針對前往澎湖欣賞花火節並參與各式水上活動，推出「跳島旅遊方案」，提供基本旅平險及意外傷害賠償，亦包含班機延誤、行李延誤或額外住宿等費用補償。旅途中若以租、借車代步，建議附加「小客車駕駛人責任保險」，降低突發風險所帶來的負擔。