產險網路投保業績大躍進 預期全年成長上看20%

透過網路購買保單的民眾愈來愈多，促使網路投保業績大成長。產險業今年前四月網路投保件數達271.1萬件，年成長逾二成，總計網路投保金額達17.7億元，年成長17%。其中，旅平險（含旅遊不便險）網路投保件數突破174萬件，占整體網路投保逾六成，投保金額則突破5億元大關。產險業者預期今年的網路投保金額有機會較去年成長10至20%。

據產險業統計，4月網路投保件數達65.3萬件，較去年同期58.1萬件，成長12%，總計網路投保金額達4.2億元，較去年同期3.8億元，年成長9.7%；前四月網路投保件數達271.1萬件，年成長逾二成，總計網路投保金額達17.7億元，年成長17%。

依產險類別來看，汽車險、旅行綜合險及機車險仍是前四月簽單保費前三名，保費分別為6.1億元、5.5億元、5.4億元；但若依成長率最高則是旅行綜合險，前四月網路投保件數達174.8萬件，較去年同期旅綜險網路投保件數131.4萬件，年增33%，簽單保費達5.5億元，亦較去年同期成長逾三成。

汽、機車險網路投保簽單保費金額仍位列第一、三名，汽車險今年前四月投保件數達32.9萬件，較去年同期31.8萬件，增加1.1萬件，保費達6.1億元，年成長10.4%。機車險今年前四月投保件數達54.9萬件，較去年同期51.3萬件，增加約3.5萬件，簽單保費達5.4億元，年增8.9%。另外，傷害險前四月網路投保件數5.6萬件，年成長12.5%，簽單保費0.2億。

而網路投保住宅火險（含住綜）單月則陷入衰退，其4月投保件數較去年同期減少1,722件，簽單保費年減13.9%，累計前四月網投住宅火險簽單保費0.2億元，年增25%。

產險業者指出，由於大多數國人已經習慣出國就事先在線上買旅平險，以今年前四月來看，旅平險網路投保件數占整體網路投保逾六成，加上接下來暑假出國旺季將至，預期旅平險簽單保費有機會出現一波漲幅。

而業者也提到儘管目前整體網路投保成長幅度沒有之前大，進入緩增期，但在主管機關政策支持下，以及未來客戶逐漸適應網路投保，仍看好網路投保占比持續擴大，預期今年的網路投保金額有機會較去年成長10至20%。