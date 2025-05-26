華南永昌證論壇 回響熱烈

華南永昌證券上周五（23日）舉辦「2025年夏季產業趨勢暨企業論壇」，聚焦當前全球政經動盪背景下的潛力產業與市場機會。論壇以「美中關稅對峙、川普政府政策搖擺，市場信心未定」為核心主題，探討當前經濟變局對投資市場的衝擊與因應，吸引上百位機構法人踴躍參與。

華南永昌證券指出，美國總統川普4月2日宣布對等關稅的「關稅解放日」後，美中陷入關稅談判僵局。雖瑞士會談短暫促成90天關稅減免，市場卻仍憂不確定性持續。新台幣升值劇烈，資金回流台股與內需股，央行面對匯率與通膨壓力，政策空窗期或許暫緩市場情緒，但半導體產業勢將面對新一波挑戰。

面對高度變局，華南永昌證券邀請多家上市櫃企業與投資人對談，分享產業第一線脈動。與會企業包含PCB及載板大廠欣興（3037）、臻鼎、華通，電動機與重電業者東元、昶瑞，還有雲豹能源、雲品、興勤、恒耀等台股指標公司，橫跨電子、機電、綠能、消費與觀光產業，展現台灣企業的多元實力。

此外，論壇產業專題涵蓋廣泛，邀請專家深入解析「美中科技與關稅戰對電子業之衝擊」、「新台幣升值下的房市轉折」、「全球海運展望與川普2.0效應」、「AI浪潮中的液冷散熱新機會」等重點議題，帶來橫跨半導體、電子零組件、海運、房地產與人工智慧（AI）科技等產業的前瞻觀點。

華南永昌證券表示，將秉持「以客戶為中心」的理念，整合研究、交易與業務單位資源，持續提供每日個股與產業即時資訊分析，並定期舉辦企業論壇，促進投資人與產業的雙向交流。透過本次論壇，希望協助機構投資人掌握全球脈動與產業發展契機，打造具前瞻性與深度的專業投資視野。

華南永昌證券還將於6月17日舉辦「地緣政治下 展望半導體趨勢」說明會，將結合半導體新趨勢與健康新話題，協助客戶掌握市場展望。