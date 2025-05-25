快訊

行動支付盛行、ATM將走入歷史？大陸5年消失30萬台只剩80萬台

新冠又來了！台中醫示警：都是一家一家人來 3症狀最明顯

震碎三觀驚世不倫戀！女婿愛上守寡岳母偷情生子 拋妻再婚成「繼父」

金管會：15家金融機構申請進駐高雄專區 6月底前公布

中央社／ 台北25日電

金管會表示，開辦財管2.0業務的13家銀行都已向金管會遞件申請進駐高雄專區，也有2家投信投顧業者申請試辦，共15家金融機構申請，金管會為拚7月讓業者試辦，預告最晚將在6月底前公布審核結果。

金管會2020年8月推出「媲美星港」財管2.0方案，開放銀行申請辦理資產超過億元高資產客戶業務，截至今年4月底止，共15家銀行獲准開辦財管2.0業務。

金管會銀行局副局長王允中指出，目前除核准的渣打銀行（台灣）和台新銀尚未開辦業務，合計其他13家高資產客戶數達1萬4045人，管理資產規模（AUM）合計1兆5739億元。

王允中說明，在推動亞洲資產管理中心高雄專區部分，13家開辦財管2.0業務的銀行均向金管會遞件申請試辦進駐專區，最晚將在6月底前公布審核結果。

金管會統計，截至今年4月底，銀行AUM資產組合配置為存款占46.2%、基金為15.5%、債券13.7%、保險11.1%和境外結構型商品6.7%。

王允中分析，4月高資產客戶數存款占比較多，可能原因是4月金融市場波動大且新台幣升值，都影響客戶的資產配置；當股匯市波動大時，根據經驗客戶手中會持有較多現金。

檢視個別銀行業績，一銀高資產客戶AUM衝至2494億元、坐穩冠軍，高資產客戶數為2417人；中信銀高資產客戶AUM為2301億元、緊追在後，高資產客戶數為2298人；第3為兆豐銀，高資產客戶AUM達2148億元，高資產客戶數共1815人。

金管會證期局也同步公布，截至今年4月底止，共有8家獲准開辦高資產業務的券商，自開辦業務起累計交易金額達3041億元，年增63%，累計客戶數合計達1233人，年增34%。

金管會證期局副局長高晶萍指出，證券商以複委託、財富管理及自營等辦理財管2.0。其中，複委託累計交易金額達2626億元，占比86%。

至於財管及自營累計交易金額分別達135億元及280億元，占比各為4%和10%。

高晶萍進一步說明，目前有2家投信投顧業者送件申請進駐高雄專區，初步了解業者是計畫試辦「多通路銷售未具證券投資信託性質的境外基金」，因為過去1個基金只能找1家銷售機構，證期局也將依照相關規則審查。

觀察個別券商高資產業務累計交易金額，永豐金證以1556億元穩坐冠軍，其次為國泰證的731億元，第3為兆豐證的351億元。若以累計客戶數排序，永豐金證亦以498人奪冠，其次為國泰證的221人，兆豐證208人緊跟在後。（編輯：楊凱翔）1150525

金管會 兆豐銀

延伸閱讀

紐崔萊3對3籃球賽南區預賽熱血開打 超過400隊齊聚高雄爭奪總決賽榮耀門票！

影／高雄大林除役機組重啟動 議員批「50年拔牌老車上路」

限空令退場！金管會宣布5/26恢復正常交易機制 網酸：雨天收傘

壽險救RBC 求助金管會 建議今年度資本適足率填報

相關新聞

台灣成立主權基金 央行前總裁彭淮南、現任楊金龍「三大立場」始終如一

政府推動台灣成立主權基金，中央銀行並非「絆腳石」，前總裁彭淮南、現任總裁楊金龍秉持的三大立場始終如一，包括：不反對成立主...

賴總統宣布將成立主權基金 央行前總裁彭淮南十年前曾示警一事

總統賴清德20日宣布，政府將成立主權基金、打造國家級投資平台，成為金融圈的熱議焦點；台灣是否成立主權基金，已歷經至少十數...

上市櫃公司進入股東會旺季 外資今年估領8,000億股息

上市櫃公司進入股東會旺季，通過的股利等議案，將成為市場最新亮點。其中，隨2024年整體股利來到2.3兆元、重寫歷史次高紀...

壽險救RBC 求助金管會 建議今年度資本適足率填報

新台幣匯率5月「暴力升值」衝擊壽險業獲利與資本適足率表現，壽險公司透過公會向金管會求援，並於上周遞件，建議「壽險公司今年...

匯市最前線／若國際美元續弱 台幣可能重返29字頭

熱錢與出口商聯手拋匯，新台幣匯率再度兵臨30元大關，上周五（23日）匯價終場升值4.7分，收在30.023元，匯銀主管坦...

壽險公會推演三情境 做最壞打算

壽險公會上周提報金管會的建議案裡，設下「不同匯率走勢下，今年6月及今年底RBC填報的匯率日均價水準」三大情境，最嚴峻的第...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。