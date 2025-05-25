金管會：15家金融機構申請進駐高雄專區 6月底前公布

金管會表示，開辦財管2.0業務的13家銀行都已向金管會遞件申請進駐高雄專區，也有2家投信投顧業者申請試辦，共15家金融機構申請，金管會為拚7月讓業者試辦，預告最晚將在6月底前公布審核結果。

金管會2020年8月推出「媲美星港」財管2.0方案，開放銀行申請辦理資產超過億元高資產客戶業務，截至今年4月底止，共15家銀行獲准開辦財管2.0業務。

金管會銀行局副局長王允中指出，目前除核准的渣打銀行（台灣）和台新銀尚未開辦業務，合計其他13家高資產客戶數達1萬4045人，管理資產規模（AUM）合計1兆5739億元。

王允中說明，在推動亞洲資產管理中心高雄專區部分，13家開辦財管2.0業務的銀行均向金管會遞件申請試辦進駐專區，最晚將在6月底前公布審核結果。

金管會統計，截至今年4月底，銀行AUM資產組合配置為存款占46.2%、基金為15.5%、債券13.7%、保險11.1%和境外結構型商品6.7%。

王允中分析，4月高資產客戶數存款占比較多，可能原因是4月金融市場波動大且新台幣升值，都影響客戶的資產配置；當股匯市波動大時，根據經驗客戶手中會持有較多現金。

檢視個別銀行業績，一銀高資產客戶AUM衝至2494億元、坐穩冠軍，高資產客戶數為2417人；中信銀高資產客戶AUM為2301億元、緊追在後，高資產客戶數為2298人；第3為兆豐銀，高資產客戶AUM達2148億元，高資產客戶數共1815人。

金管會證期局也同步公布，截至今年4月底止，共有8家獲准開辦高資產業務的券商，自開辦業務起累計交易金額達3041億元，年增63%，累計客戶數合計達1233人，年增34%。

金管會證期局副局長高晶萍指出，證券商以複委託、財富管理及自營等辦理財管2.0。其中，複委託累計交易金額達2626億元，占比86%。

至於財管及自營累計交易金額分別達135億元及280億元，占比各為4%和10%。

高晶萍進一步說明，目前有2家投信投顧業者送件申請進駐高雄專區，初步了解業者是計畫試辦「多通路銷售未具證券投資信託性質的境外基金」，因為過去1個基金只能找1家銷售機構，證期局也將依照相關規則審查。

觀察個別券商高資產業務累計交易金額，永豐金證以1556億元穩坐冠軍，其次為國泰證的731億元，第3為兆豐證的351億元。若以累計客戶數排序，永豐金證亦以498人奪冠，其次為國泰證的221人，兆豐證208人緊跟在後。（編輯：楊凱翔）1150525