台灣成立主權基金 央行前總裁彭淮南、現任楊金龍「三大立場」始終如一

政府推動台灣成立主權基金，中央銀行並非「絆腳石」，前總裁彭淮南、現任總裁楊金龍秉持的三大立場始終如一，包括：不反對成立主權基金，但不能無償撥用外匯存底，且需設專責機構、獨立於央行之外。

央行前總裁彭淮南在2010年便曾公開強調，央行從未反對我國成立主權基金，僅主張如擬成立主權基金，必須獨立於央行之外；基金如擬對外投資，應以新台幣自匯市購買外匯。

彭淮南曾表示，主權基金資產的運用及追求目標，與各國外匯準備運用的準則不符；因此，主權基金均獨立於央行之外。如擬從事國外投資，而短缺外匯，均發行債券從市場籌措各該國幣別的資金，再以該資金自匯市購買外匯進行對外投資。

彭淮南與楊金龍均強調，外匯存底與主權基金的目的迥然不同、二者操作原則必然不同。

外匯存底是提供一國對外交易的流動性，為挹注國際收支發生短絀時的外匯需求，目的在於調節供需、維持有秩序的外匯市場，資產管理操作原則，須保持高度的安全性與流動性、承擔較高的短期價格風險，以獲取長期較高的報酬率。

至於主權財富基金為財富管理，以未來及當代國民的未來福祉為重要考量，目的在於創造更多的財富，資產管理操作原則為承擔較高的短期價格風險，以獲取長期較高的報酬率。基於上述理由，不宜將「外匯存底」以「主權基金」的方式操作。

彭淮南當時示警，資產的報酬率與風險及流動性有關。報酬率較高的資產，其風險較高、流動性較低。因此，只有承擔的風險與具有的流動性一致的情況下，資產報酬率的比較才有意義。

外匯存底的投資標的須具備高度的安全性及流動性，不宜承擔高風險，報酬率必然相對較低。主權基金平常承擔較高的風險，因此報酬率比較高；但發生金融危機時，往往無法全身而退，而遭受龐大的損失，平時較高的報酬率會被抵銷。

楊金龍近期表示，政府若要成立主權基金，參考亞洲鄰近國家如新加坡、韓國主權基金的創設經驗，其首批資金來源有三種方式，包括財政部發債、財政部撥款、財政部出資設立。