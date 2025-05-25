高齡化社會到來 美元利變型終身壽險完善資產配置

因應高齡化社會的走向與趨勢，宏泰人壽期望透過保險協助保戶靈活應對經濟環境及社會趨勢的變化，除了推廣各類型保障型保險商品之外，同時也兼顧保戶資產累積、退休規劃及傳愛家人的需求，推出各類型及不同幣別的利率變動型終身壽險商品，保障保戶享受美好人生的同時，亦協助保戶的資產配置更完整。

利率變動型終身保險其中最為人所熟知的機制之一就是與宣告利率連動，此一機制影響「增值回饋分享金」的數額，當宣告利率相對高於預定利率時，就可獲得「增值回饋分享金」。一般而言，美元保單的利率通常優於新台幣計價的同質保單，而不同幣別的保單協助保戶在保險規劃及資產配置上更完整。

以「宏泰人壽美滿傳富美元利率變動型終身保險（UPD）」為例，保單以美元收付，提供壽險保障之外，亦具備資產累積、退休規劃及傳愛家人等功能，給付項目包含增值回饋分享金、身故保險金或喪葬費用保險金、祝壽保險金及豁免保險費。

宏泰人壽表示，保險規劃及資產配置除了力求完整之外，保持一定的彈性亦為許多保戶特別在意的重點。UPD的繳費年期分為6年期、10年期、20年期，以資金運用的角度來看，保戶保有更多的彈性空間。另外，如有增加保障的需求，UPD的保單條款中有要保人可申請增加基本保額金額的相關規定，只要被保險人的保險年齡未達60歲，在保險契約有效期間內所約定的時間即可提出申請。

UPD增加基本保額的申請有3個時點，分別為每屆滿五年之保單周年日、被保險人結婚後之第一個保單周年日，以及被保險人婚生子女出生後之第一個保單周年日；保險費依被保險人原投保年齡計算，每次最多可以增加契約生效當時基本保額的20%，累計最高100%。

宏泰人壽也強調，人生當中，外在環境及社會型態可能發生極大的變化，因此保險規劃與資產配置更要以長遠的眼光看待，在穩定中保持彈性，同時兼顧平衡與完整，持盈保泰，讓人生更美好。