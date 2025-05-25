黃宥甄接任法巴人壽總經理 強化在台灣永續發展

法國巴黎保險集團宣布，法巴人壽自2025年5月22日起由黃宥甄擔任總經理職位，此案待主管機關核准後生效。黃宥甄原為法巴人壽代理總經理。

黃宥甄自2010年加入法國巴黎保險集團旗下巴黎管顧公司擔任資深副總經理，並於2021年擔任財務長，隨後於2023年開始法巴人壽擔任財務長一職，隨即強化公司的風險控管與財務健全。2024年12月25日接任代理總經理一職至今，發揮其專業帶領員工在商品發展、業務推廣上持續擁有優異表現。

黃宥甄於本土與外商金融機構服務超過30年，擁有深厚紮實的保險與金融產業經驗與卓越的團隊領導能力，在組織管理及策略佈局等方面皆有優異的表現，曾在保誠人壽、第一金人壽、巴黎管理顧問服務期間帶領團隊完成大型財務規劃、創新專案，為公司帶來顯著的成效與功績。

法巴人壽在台深耕已27年，致力成為「未來保險領航者」，與超過50家台灣金融通路夥伴建立穩固的合作關係，面對現下瞬息萬變的金融市場環境與挑戰，法巴人壽總經理黃宥甄將帶領優秀經營團隊矢志努力、秉持專業，持續強化法巴人壽在台灣市場的領導地位及企業永續發展。