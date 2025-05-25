賴總統宣布將成立主權基金 央行前總裁彭淮南十年前曾示警一事

總統賴清德20日宣布，政府將成立主權基金、打造國家級投資平台，成為金融圈的熱議焦點；台灣是否成立主權基金，已歷經至少十數年的討論，央行前總裁彭淮南早在十年前、2015年7月曾提過，我國勞保、勞退、退撫基金等政府基金，已有相當大的部分投資海外資產，我國退休基金「雖無主權基金之名，但已有主權基金之實」。

彭淮南解釋，主權財富基金的起源，是由石油輸出國如科威特（1953年）及阿布達比（1976年）所成立，在油源將逐漸枯竭，為後代子孫維持購買力的考量下，把出口石油收入的一部分，投資於期限較長、風險較高的資產，以換取較高的報酬率。

在此之後，由非產油國所成立且規模較大，並為各界所注意的主權基金，以新加坡政府投資公司（GIC）及中國大陸的中國投資公司（CIC）為代表；這兩家主權基金都由政府發行公債，取得本國幣別資金，交給GIC及CIC，在匯市購買外匯，進行海外投資。

國際間各國政府的退休基金也被列入廣義的主權基金。其中規模最大的為日本政府退休基金（GPIF，當時規模約1.26兆美元），GPIF並逐漸增加其海外投資比重；其次為挪威政府退休基金（GPFG，當時規模8,780億美元）。

央行認為，我國在勞動部成立後，勞保、勞退及國民年金即委由該部操作，如再加上銓敘部主管的退撫基金，總規模相當龐大，2015年5月底達3兆4,557億元，近六年平均年增率達15.4%，也有相當大的部分投資海外資產，我國退休基金雖無主權基金之名，但已有主權基金之實。

彭淮南並提醒，主權基金追求報酬的極大化，高報酬承擔了高風險。2008年9月美國引發全球金融危機，全體主權基金虧損了6,000億美元；其中挪威的政府基金就虧損了907億美元，約基金的四分之一。