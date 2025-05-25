少子化房價必跌？網指香港照噴 專家：台已出現3大崩壞

少子化對房價沒影響？有網友在PTT以「香港少子化這麼嚴重房價還不是照噴」為題，指香港近年生育率從1.2降至0.7，台灣從1.18降至0.89，雙雙創下新低，然而香港、台灣房價卻仍持續上漲，認為少子化並不會造成房價下跌。

對於網友說法，全向科技房產中心總監陳傑鳴表示，目前少子化僅對台灣部分區域及產品產生影響，因此民眾感覺還不深刻，如果生育率持續低落，長期需求減少，對整體房市一定會有負面影響，「不是不到，只是時候未到」。

三大崩壞跡象已現 房價仍在高點乃因資金回流

陳傑鳴指出，事實上，生育率低所造成的少子化現象，目前正一點一滴開始影響房市，而且已有三大崩壞跡象。

首先，因為少子化造成家戶人口減少，近年許多大坪數產品市場性變差，買氣大不如前，賠錢出售比比皆是。

其次，以往熱門的學區宅，由於近年生育率低落，已不再擠破頭，不少學校甚至因為招不滿額，面臨退場的命運，周邊房市、出租市場大受衝擊，一落千丈。

第三，許多偏鄉地區，因年輕人口外移到都市，房子出現年久失修、居住安全有疑慮，甚至乏人問津的狀況。

他表示，目前房價還能撐在高點，主要是近年資金持續回流，加上目前人口仍往都會區集中，都會區住宅需求仍大。但在少子化長期削弱需求下，一旦熱錢退潮，整體房市勢必受到重大衝擊。

香港房價並非只漲不跌 台灣房市已有香港化跡象

陳傑鳴表示，香港前幾年房價上漲，主要是香港回歸後開放中資進場買房，但近年中國大陸經濟衰退，加上香港少子化嚴重，其實房價修正相當劇烈，並非網友所說只漲不跌。

從長期研究香港地產的中原城市指數（CCI）就可發現，香港房價指數從2021年9月的185.62高點，至今年3月已跌到133.25，跌幅28%、逼近三成，顯示市場只要需求方減少，房價就很難撐在高點。

陳傑鳴指出，近年台灣房市在熱錢炒作下，房市已有香港化跡象，不僅價格高而且小宅化。少子化問題如果遲遲無法解決，衝擊勢必會擴及到全台房地產市場，包括都會區，民眾買房時還是要多謹慎。除了選對地點，買對「產品」也相當重要。在目前需求坪數與房數都有逐年縮減的狀況下，可以預見未來中小坪數產品才會較為保值。