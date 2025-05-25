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壽險救RBC 求助金管會 建議今年度資本適足率填報

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
新台幣匯率5月「暴力升值」衝擊壽險業獲利與資本適足率表現，壽險公司透過公會向金管會求援。 聯合報系資料庫
新台幣匯率5月「暴力升值」衝擊壽險業獲利與資本適足率表現，壽險公司透過公會向金管會求援。 聯合報系資料庫

台幣匯率5月「暴力升值」衝擊壽險業獲利與資本適足率表現，壽險公司透過公會向金管會求援，並於上周遞件，建議「壽險公司今年度RBC（資本適足率）填報，匯率採半年日均價」。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

壽險公會指出，近期台幣匯率呈現快速升值走勢，升值幅度與速度均超出預期。受限於短期可運用避險工具有限，壽險業者面臨劇烈外匯風險，並對資本適足率產生壓力；財報面可透過外匯價格變動準備金緩解匯率對損益的影響，但RBC因外匯價格變動準備金已視為自有資本，外匯價格變動準備金對RBC無實質緩解效果；RBC評估是以長期穩定經營為基礎衡量，如規範債券採攤銷後成本、股票採半年均價，避免因短期市場波動扭曲長期清償能力。

考量短期台幣匯率升值幅度高且快速，且匯率長期具均數回歸特性，2000年以來均數回歸約落在31.5元，因此壽險公會建議，今年資本適足率RBC填報，仿照股票採半年日均價概念，匯率得採半年日均價，以協助業者渡過短期金融市場波動衝擊。

資本適足率 壽險公司 台幣匯率

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