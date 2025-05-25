聽新聞
0:00 / 0:00

終結融資市場亂象 民團籲立專法

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導

融資市場缺乏監管機制，朝野立委要求政府應立法納管，但行政部門立法進度緩慢，融資業法推動聯盟昨召開記者會，呼籲以制定專法方式規範市場，保障債務人權益。

本報日前報導，政府主管機關若不納管融資公司放款亂象，恐成為二○○五年雙卡風暴之後最大的消費者債務風暴。

根據法扶等單位受理案件，常見複合傷害型態，以受害者許小姐為例，一切從誘騙投資開始，鼓勵投資虛擬貨幣，先是投資一萬美元，有獲利、錢也可以提領出來，取得被害人信任後，再鼓吹被害人以信貸、車貸、刷信用卡換現金等方式，取得更多資金投資，這些錢都投入虛設的投資網站，錢被騙走，而債務則全歸被害人承擔。

許小姐跟銀行借了信貸，也跟租賃公司借車貸，還刷卡換現金，現在除了要還貸款，還要支付信用卡費，每個月要還十萬元，身為老師的她，月薪只六萬多元，現在只能拿保單質押借錢來還。許小姐雖然報警，也提供詐騙者的LINE帳號，但警方以查不到對方為由結案。

幾種貸款中，讓許小姐最喘不過氣的是融資公司，融資六十萬元，利率百分之十一、手續費六千元，許小姐想要提前清償這筆利率最高的貸款，卻被告知手續費要收百分之十二，融資公司貸款條件對消費者並不公平。

融資業法推動聯盟認為，融資公司在台灣無法可管，已造成社會問題，台灣並無像日本有貸金業法可管理，推動設立專法刻不容緩。

融資業法推動聯盟召集人律師林永頌表示，光是受害情形就無從統計，他們研擬草案是參考日本貸金業法，納管融資業者，且直接斬斷詐騙集團與融資業者合作訛詐金錢的機會，「如果詐騙跟借貸的人勾結或媒合，我們定的草案是讓這個債權契約無效，債權不能請求」。

聯盟指出，這種借貸有四項特色：高額利息、拿不到貸款契約、借款人簽下空白支票而不自知、與詐騙集團勾結等。其中，高額利息部分，法院判決曾計算連同利息、違約金等各種名目費用加總後，真正借款者須支付的「利息」高達百分之四十三點四四八四；與詐騙集團勾結的，則以感情詐騙與投資詐騙最常見。

詐騙

延伸閱讀

萬物貸亂象無法可管 民間推動「融資業法」立法

新竹縣公立高中職家數全台墊底 民團盼增班增校經費到位

民團爭新竹增公立高中 教部：中央已補助近17億

三峽車禍民團號召遊行 北市交通局長認同訴求

相關新聞

壽險公會急向金管會求援 建議RBC填報匯率採半年日均價

新台幣匯率5月「暴力升值」衝擊壽險業獲利與資本適足率表現，壽險公司透過公會向金管會求援，並於上周正式遞件，建議「壽險公司...

建議RBC改採日均價計算 壽險公會列3情境：做好「最壞的打算」

壽險公會上周提報給金管會的「資本適足率評估因應措施建議案」裡，設下「不同匯率走勢下，今年6月及今年底RBC填報的匯率日均...

終結融資市場亂象 民團籲立專法

融資市場缺乏監管機制，朝野立委要求政府應立法納管，但行政部門立法進度緩慢，融資業法推動聯盟昨召開記者會，呼籲以制定專法方...

萬物貸亂象無法可管 民間推動「融資業法」立法

融資市場缺乏監管機制，朝野都有立委要求政府應立法納管，但行政部門立法進度緩慢，融資業法推動聯盟24日召開記者會，呼籲以制...

當現金抽屜撥轉到投資帳戶 財政舵手彭淮南的堅持

總統賴清德於520就職周年宣布成立「主權基金」，引發各界關注設置目的及資金來源？其中，外匯存底是否適合撥用作主權基金，成...

新台幣急升房貸族意外遭殃 都因這個房貸放款管制天條

新台幣兌美元匯價在5月初一度急升近2元，目前大約在30元上下小幅波動，匯價看似平穩，但除了全體壽險業和出口貿易商近一個月來災情慘重之外，根據聯合報數位版調查，銀行的房貸業務也成重災區，新台幣升值意外牽動房貸戶跟著遭殃。原因是銀行法中一條不動產放款的「天條」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。