上市櫃公司進入股東會旺季 外資今年估領8,000億股息

上市櫃公司進入股東會旺季，通過的股利等議案，將成為市場最新亮點。其中，隨2024年整體股利來到2.3兆元、重寫歷史次高紀錄後，市場預估外資今年從台股中獲取的現金股息，整體將達8,000億元水準，成為歷史單年新高，其中僅在台積電（2330）一檔上，就將領取約3,200億元。

外資前四月合計賣超台股高達7,436億元，不過，隨美中關稅大和解，雙方相互大降關稅，加上川普的中東行，訂單大有斬獲，台股AI供應鏈營運將受惠，外資5月開始反手大買，累計到上周五（23日）為止，5月買超已來到2,384億元，累計今年賣超金額縮減至5,051億元。

上市櫃公司2024年整體獲利再次突破4兆元大關、來到4.07兆元、年度歷史第二高，整體股利來到2.3兆元、改寫歷史次高紀錄後，外資所領取的現金股息將近8,000億元，將成為後續注資台股多頭的新活水。

根據統計，以5月迄今的外資對單一個股平均持股、搭配各家公司預計將發放的現金股利計算，外資自台積電領取的現金股利即約達3,199億元，較去年度大增約27%。

另外，從聯發科也將領得504億元，鴻海268億元，是外資領取現金股利最多的前三名。

外資將領取超過百億元現金股息的，還有日月光投控169億元、中信金150億元、長榮147億元、國泰金127億元、華碩119億元、台達電118億元、富邦金113億元、廣達103億元等，整體超過百億元金額的有11家，前一年度僅八家。

至於聯電、瑞昱、統一、中華電、玉山金等，外資也都將從相關個股領取83億元至62億元不等的現金股息金額。

總計外資預計今年可自台股提取的現金股利，將約達7,975億元，較前一年的6,769億元，大增約1,200億元，領取的現金股利是歷史新高水準。

統一投顧董事長黎方國、富邦投顧董事長陳奕光表示，雖川普政府將公布半導體等關稅，仍將左右台股下半年後市，但外資在約8,000億元現金股利落袋後，將是未來再加碼台股的重要資金動能。