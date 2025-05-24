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壽險公會急向金管會求援 建議RBC填報匯率採半年日均價

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
新台幣匯率5月「暴力升值」衝擊壽險業獲利與資本適足率表現，壽險公司透過公會向金管會求援，並於上周正式遞件，建議「壽險公司今年度RBC（資本適足率）填報，匯率採半年日均價」。圖／聯合報系資料照片
新台幣匯率5月「暴力升值」衝擊壽險業獲利與資本適足率表現，壽險公司透過公會向金管會求援，並於上周正式遞件，建議「壽險公司今年度RBC（資本適足率）填報，匯率採半年日均價」。圖／聯合報系資料照片

新台幣匯率5月「暴力升值」衝擊壽險業獲利與資本適足率表現，壽險公司透過公會向金管會求援，並於上周正式遞件，建議「壽險公司今年度RBC（資本適足率）填報，匯率採半年日均價」。

壽險公會指出，近期台幣匯率呈現快速升值走勢，升值幅度與速度均超出市場預期。受限於短期可運用的避險工具有限，壽險業者面臨劇烈外匯風險，並對資本適足性產生壓力；財報面可透過外匯價格變動準備金緩解匯率對損益的影響，但RBC因外匯價格變動準備金已視為自有資本，外匯價格變動準備金對RBC無實質緩解效果；而RBC評估是以長期穩定經營為基礎衡量，如規範債券採攤銷後成本、股票採半年均價，避免因短期市場波動而扭曲長期的清償能力。

考量短期台幣匯率升值幅度高且快速，且匯率長期具均數回歸特性，2000年以來均數回歸約落在31.5元，因此，壽險公會建議，今年資本適足率RBC填報，仿照股票採半年日均價概念，匯率得採半年日均價，以協助業者渡過短期金融市場波動衝擊；明年度即將實施新一代清償能力制度（TW-ICS），將另案討論因應金融市場波動的暫行性措施。

壽險公會呈給金管會的「說帖」為，台灣壽險業受國內投資胃納有限影響，長期以來海外資產配置比重高，匯率波動為台灣壽險業者財務穩定性的重要因素之一。壽險業2024年底國外投資總額約新台幣23兆元，扣除避險部位後，匯率曝險部位約6兆元，加上近年投資新台幣計價國際債券ETF的金額，實質淨曝險部位約達7.8兆元。

壽險公會舉例說，以2024年底新台幣匯價32.781元而言，假設升值10%約為29.5元，將對淨值產生約-0.8兆元影響，全業界淨值將下跌逾30%；若短期又進一步升值20%，意即新台幣匯價升抵26.2元，淨值比已瀕近法令標準3%，顯示新台幣匯率強勁且快速升值，對壽險業影響甚鉅。

不過，從長期角度來看，匯率仍會回歸由經濟基本面與市場供需所決定的平衡水位，短期波動不代表趨勢的反轉，壽險業財務以評價當點的市場價格為依據，若剛好遇上台幣在短期間內急速升值，將對壽險公司產生評價損失，造成帳面獲利下滑與資本壓力，並不具實質性。在川普政府政策不確定性仍高背景下，若短期內又面臨新台幣匯率急升情況，將進一步削弱壽險業財務表現，與長期穩健經營的理念背道而馳。

新台幣 壽險業 台幣匯率

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