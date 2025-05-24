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建議RBC改採日均價計算 壽險公會列3情境：做好「最壞的打算」

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
新台幣匯率升勢再起，壽險公司嚴陣以待。圖／聯合報系資料照
新台幣匯率升勢再起，壽險公司嚴陣以待。圖／聯合報系資料照

壽險公會上周提報給金管會的「資本適足率評估因應措施建議案」裡，設下「不同匯率走勢下，今年6月及今年底RBC填報的匯率日均價水準」三大情境，其中最嚴峻的第三情境為，2025年5月底匯率升抵27元，但6月底後狂升至25元，顯示壽險業者已做好「最壞的打算」，並未雨綢繆，希望將衝擊降至最低。

台幣匯率升勢再起，壽險公司嚴陣以待。截至上周五（23日），新台幣匯率升值4.7分，收在30.023元，連四升並創近兩年半新高，若國際美元續弱，新台幣匯率本周將重返29字頭。

為避免新台幣「暴力升值」衝擊壽險業資本適足率，壽險公會提前設下的三大情境分別是：一，2025年5月後新台幣匯率持平在30.308元，那麼今年6月底計算半年與一年的RBC，匯率日均價會是31.964與32.151元；今年底計算RBC，半年及一年的日均價會是30.308與31.1元。

市場人士認為，新台幣匯率目前已升抵30元，此一最樂觀情境達陣的機率偏低。

第二情境為，2025年5月後新台幣匯率升抵29元，今年6月底後維持在27元，那麼今年6月底計算半年與一年的RBC，匯率日均價會是31.466與31.909元；今年底計算RBC時，半年及一年的日均價會是27與29.134元。

最嚴峻的第三情境，2025年5月後新台幣匯率升抵27元，今年6月底後維持在25元，那麼今年6月底計算半年與一年的RBC，匯率日均價會是30.987與31.676元；今年底計算RBC時，半年及一年的日均價會是25與27.861元。

國泰金控總經理李長庚日前表示，根據過去20多年的經驗，新台幣匯率多半位於27~33元區間波動。以此研判，最嚴峻的第三情境發生機率較低。

壽險業 台幣匯率

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