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萬物貸亂象無法可管 民間推動「融資業法」立法

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
多位律師站出來，融資業法推動聯盟表示，融資亂象嚴重，但卻無法可管，他們已研擬「融資業法」，希望與金管會、立法院攜手合作設立專法，終結亂象。記者陳儷方／攝影
多位律師站出來，融資業法推動聯盟表示，融資亂象嚴重，但卻無法可管，他們已研擬「融資業法」，希望與金管會、立法院攜手合作設立專法，終結亂象。記者陳儷方／攝影

融資市場缺乏監管機制，朝野都有立委要求政府應立法納管，但行政部門立法進度緩慢，融資業法推動聯盟24日召開記者會，呼籲以制定專法方式規範市場，保障債務人權益。

根據法扶等單位受理案件，常見複合傷害型態，以受害者許小姐為例，一切從誘騙投資開始，鼓勵投資虛擬貨幣，先是投資1萬美元，果然有獲利，錢也可以提領出來，取得被害人信任後，再鼓吹被害人以信貸、車貸、刷信用卡換現金等方式，取得更多資金投資，這些錢都投入虛設的投資網站，錢被騙走，而債務則全歸被害人承擔。

許小姐跟銀行借了信貸，也跟中租借了車貸，還刷卡換現金，現在除了要還貸款，還要支付信用卡費，每個月需要10萬元還錢，身為老師的他，每個月薪水只有6萬多元，現在只能拿保單質押借錢來還。許小姐雖然報了警，也提供詐騙者的LINE ID，但警方以查不到對方為由結案處理。

幾種貸款中，讓許小姐最喘不過氣的是融資公司，融資60萬元，利率11％、手續費6000元，許小姐想要提前清償這筆利率最高的貸款，卻被告知手續費要收12％，融資公司貸款條件對消費者並不公平。

融資業法推動聯盟認為，融資公司在台灣無法可管，已造成社會問題，台灣並無像日本有貸金業法可管理，因此推動設立專法，刻不容緩。

融資業法推動聯盟召集人律師林永頌表示，光是受害情形就無從統計，根本就沒人也沒法可管，他們研擬草案的納管對象，是參考日本貸金業法，定義以融資為業者，都是監管對象，且直接斬斷詐騙集團與融資業者合作訛詐金錢的機會，「如果詐騙跟借貸的人勾結或媒合，我們定的草案是這個債權契約會無效，債權不能請求，這才是有效的作法」。

聯盟指出，台灣的租賃公司、融資公司借貸花招百出，除了汽車機車外，現在連手機、冷氣機、冰箱都可以申貸，甚至不用抵押品，而是以購物的名義，向租賃業者申請分期貸款，民間稱為「萬物貸」。

這種借貸有4項特色：高額利息、拿不到貸款契約、借款人簽下空白支票而不自知、與詐騙集團勾結等。其中，高額利息部分，法院判決曾計算連同利息、違約金等各種名目費用加總後，真正借款者須支付的「利息」高達43.4484％；與詐騙集團勾結的部分，則以感情詐騙與投資詐騙最常見。

詐騙集團

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