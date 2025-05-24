電信雙雄布局虛擬資產交易所 加密幣敲開主流市場

在比特幣創歷史天價之際，台灣大哥大正式啟動「台灣大虛擬資產交易所（TWEX）」，與先前已投資虛擬資產平台MaiCoin的遠傳電信，形成台灣電信雙雄布局數位資產新戰場的格局，台灣虛擬資產產業也加速邁向制度化與主流化。

比特幣價格在22日盤中首度漲破11萬美元，至11萬1878美元，突破先前在川普1月20日就職前後創下的紀錄高點，改寫新天價；市場也看好，美國在穩定幣立法方面取得進展，投資人期待美國總統川普任內會進一步讓加密貨幣的監管變得更明確。

富邦集團董事長暨台灣大哥大董事長蔡明忠於「台灣大虛擬資產交易所（TWEX）」上線時宣布，自己已透過平台買下人生第一顆比特幣，他認為，虛擬資產應視為「另類資產」，值得納入長期投資組合，並強調將善用集團資源推動產業朝合規、安全與可持續方向發展。

台灣大哥大總經理、富昇數位董事長林之晨表示，全球虛擬資產市場持續升溫，在台灣，有參與虛擬資產投資的民眾也持續成長，但目前仍僅占總人口的5%，市場仍有很大潛力，台灣大虛擬資產交易所（TWEX）加入市場，與所有幣圈與Web3新創團隊共同推動產業的主流化。

相較之下，遠傳電信則透過策略投資模式，攜手本土虛擬資產龍頭MaiCoin，共同推動產品與市場發展。MaiCoin集團表示，今年初，雙方共同舉辦活動，藉此讓更多用戶認識虛擬貨幣市場，未來也將在這個基礎上，繼續與遠傳討論其他合作，共同拓展客群，將虛擬貨幣投資或是其他應用，更深植大眾日常生活。

MaiCoin觀察，美中經貿緊張稍見趨緩，美國證券交易委員會（SEC）近期對虛擬貨幣議題的處理態度也趨於溫和，比特幣在4月期間的波動低於美國股、匯市，顯示投資人對比特幣的信任感逐步增強，不僅展現避險資產特性，隨著5月22日行情創下歷史新高，也進一步帶動整體市場情緒升高，推動虛擬貨幣行情進入牛市階段。

MaiCoin認為，這波行情的成長動能不僅來自價格變動，更來自市場對傳統避險資產、虛擬貨幣角色的重新思考，若比特幣的避險屬性與制度化趨勢持續深化，將有機會引領虛擬貨幣邁向更具結構性的牛市循環。

針對台灣電信雙雄布局虛擬資產交易所，市場競爭提升，MaiCoin認為，產業出現新參與者，會為市場帶來更多進步，促使產品設計、使用體驗與交易流程更完善，這對產業整體是正向的推力，只要能夠共同促進產業健全發展，未來不排斥任何形式的合作可能性。

此外，MaiCoin指出，多數用戶關心的還是買入或持有的虛擬貨幣，在投資或延伸應用上能否創造更大價值，集團是台灣具區塊鏈技術的數位資產品牌，將持續利用自身技術優勢，在合規、資安有保障等基礎上，繼續為發展衍生性商品做準備。