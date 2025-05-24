國泰金：美債風波 影響不大

美債與日債危機頻傳，國泰金控（2882）總經理李長庚昨（23）日信心喊話說，債市適逢多事之秋，市場對美國公債未來發展感到擔心，但國泰人壽投資絕大多數為美國公司債、幾乎沒有美國公債，可規避政府政策干擾；儘管美債波動對公司債仍有間接影響，但美國公債債信調整，對優質公司債影響相對較小。

國泰金昨天舉行法說會，財務長陳晏如指出，國泰金首季稅後純益322億元，年減14.4%，每股稅後純益（EPS）2.18元。國泰人壽今年第1季總投資金額突破8兆元達8.0143兆元，較去年底增加237億元。

國泰金控法說會重點

投資報酬率方面，台股投資金額約5,420億元，投報率11.7%；國外股票約3,850億元，投報率7.8%；包含ETF在內國內債券6,720億元，投報率為5.2%；國外債券投資金額5兆230億元，投報率為4%。

國泰人壽第1季逢高實現股票資本利得約228.27億元，年減42%；債券方面實現27.01億元，較去年同期大增190%。國泰人壽執行副總林昭廷補充，國內外股票近期回漲，截至昨天股票帳上有100多億未實現利益，利率因持續波動、上上下下影響不大，對未實現損益影響較大的是新台幣計價ETF，主要受新台幣升值影響。

對近期新台幣匯率強升可能造成的衝擊，李長庚強調，新台幣匯率5月升勢讓很多人嚇了一跳，不過過去這幾年新台幣匯率大致都在27到33元間波動，廠商與投資機構應已找出因應之道。

李長庚補充說，近期比較麻煩的是還有關稅戰的問題，對台灣不同產業影響不盡相同，若產業競爭力夠強、替代性較低，像台灣的半導體業，就算面對關稅戰或新台幣匯率升值，抵抗能力較強，但對毛利率不高產業，面對新台幣匯率升值加上關稅調高雙重打擊，壓力確實較大。李長庚認為，從1997年亞洲金融風暴、2000年網路泡沫、國際金融海嘯、歐債危機與新冠肺炎疫情，台灣產業面對變動絕大多數是「愈戰愈勇」、經營體質愈來愈好，他對台灣產業競爭力充滿信心。

對於台灣要成立主權基金，李長庚表示，很多專家已提供許多建言，不方便再多說，只希望台灣若要成立主權基金，要有比較明確的管理規則、有真正的專家管理，讓台灣主權基金可以對台灣經濟發展，特別是戰略性產業發展產生帶動作用。