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北市無照翁撞6車釀8傷…這1物蓋在油門上 暴衝原因仍待釐清

中信銀捐贈2.15億 支持中信高中教育發展

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

中信金（2891）23日公告旗下中國信託商業銀行，為實踐企業社會責任並推動教育公益理念，捐贈新台幣2億1,500萬元予中信國際學校財團法人新北市私立中信高級中等學校（簡稱中信高中），以協助學校持續優化教育環境、培育未來人才。

該項捐贈是企業長期投入公益教育的一環，期盼透過資源挹注，支持學校在課程發展、師資培訓與校園建設等方面更臻完善，進而提升教學品質與學生學習成效，實踐「以教育改變未來」的理念。

中信高中為中信集團旗下設立之教育機構，本次捐贈經董事會審慎評估，決議程序符合公司治理規範。

中信高中前身為「及人高中」，由盛紫莊創辦於1968年。2023年11月成立籌備處申請更名為「中信國際學校財團法人新北市私立中信高級中等學校」。2024年7月10日，獲新北市政府教育局同意更名。

中國信託商業銀行 中信集團

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