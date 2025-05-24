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變天了！鋒面通過全台慎防強降雨 南熱北降溫 東北季風明報到

若適用外匯準備金新制…「暴力升值」不會產生匯損

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

新台幣匯率5月初歷經一波「暴力升值」，外界關注，壽險龍頭國泰人壽獲利是否會受到衝擊，國泰人壽執行副總林昭廷昨（23）日表示，國泰人壽已向金管會遞件申請外匯準備金新制，若近期能拿到核准、5月適用新制，國泰人壽的外匯準備將可百分之百沖抵，帳上還會有餘額，不會產生匯兌損失。

台幣匯率5月以來強勢升值逾6%，林昭廷表示，內部估算可用以充實外匯準備金水位的準備金約146億元，加上目前餘額305億元，新制申請通過後，國泰人壽將有451億元外匯準備金可供運用，足以因應5月新台幣匯率升幅。

林昭廷說，若不考慮NDF評價利益，4月新台幣匯率升值1%，反映在損益表上的匯兌損失約20億元，未來若適用外匯準備金新制，就不會有匯兌損失。

林昭廷說，去年底起國壽一直在拉高避險比率，前一次法說會有提到，傳統避險占比近六成五，並逐步增加NDF避險部位，當時避險成本相對低、只有2%到3%，國壽也把避險天期拉長，從過去的一個月至三個月，到後來新增傳統避險期間約六個月至一年，甚至長達二年。

國壽目前傳統避險比重上升到69%，替代避險占22%，在損益表上會受到新台幣升值影響，國壽持續增加雜幣部位，近期替代避險有效性也同步增加。

新台幣 國泰人壽 台幣匯率

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