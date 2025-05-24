台幣升抵兩年半高點

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

熱錢與出口商聯手拋匯，新台幣匯率再度兵臨30元大關城下；中央銀行昨（23）日嚴加防守，匯價最高在30元止步，終場升值4.7分，收在30.023元，連四升為近兩年半新高，總成交量為13.615億美元。匯銀主管坦言，若國際美元續弱，新台幣匯率下周將重返29字頭。

過去一周，新台幣匯率升值1.49角，升幅為0.5%。匯銀主管表示，出口商與熱錢昨天同步拋售美元，央行與政府基金則進場買匯，平衡市場交易力道。

匯銀主管指出，為避免新台幣匯率升勢失控，央行近期雙管齊下，除在30元價位布下美元買單，更直接電洽大量拋匯的出口廠商，要求不要一次掛太多美元賣單，並勸說應分散掛單，減緩新台幣匯率升值壓力。

央行統計顯示，今年以來美元指數累計下挫8.34%，主要亞幣均對美元勁揚，其中新台幣匯率升幅9.19%仍為「最強亞幣」，日圓匯率升幅9.02%居次，台灣主要貿易對手國貨幣韓元也升值7.7%，星元與人民幣匯率分別上漲5.65%與1.54%。

匯銀主管說，央行近期積極阻升，主要就是為了避免重演5月初新台幣匯率「暴力升值」戲碼，但不會死守30元整數大關；若下周美元走勢疲弱、主要亞幣齊漲，央行將順勢而為、不會逆水行舟。

新台幣 央行 台幣匯率

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