中信金擬發債400億元

經濟日報／ 本報綜合報導

為償還借款及屆期公司債、充實營運資金及強化資本結構，中信金控（2891）昨（23）日董事會通過擬發行無擔保公司債，發行總額上限為400億元，包含次順位無擔保普通公司債額度上限200億元。此次發行計畫自申報生效日起兩年內有效。

臺灣金控昨天也發布重大訊息指出，董事會決議，因應子公司臺銀人壽接軌監理新制後穩健經營的資本需求，擬陳報財政部同意臺灣金於2026年預算納編現金增資臺銀人壽150億元。

根據中信金公告，公司債發行價格將依票面金額十足發行，發行期間最長不超過20年，利率視發行時市場環境而定。中信金表示，此次發債募得資金，將主要用於償還既有借款及到期公司債，同時也將用於充實營運資金與強化整體資本結構，提升財務穩健性與競爭力。

新台幣兌美元匯率最近大幅升值，中信金子公司台灣人壽董事長許舒博表示，台灣人壽計劃跟同業一樣應用新的準備金法規，緩和公司財報創傷。台壽昨證實，在董事會通過後，向金管會遞件申請外匯準備金新制。

許舒博23日接受彭博資訊訪問時表示，「台幣升值10%，意味匯損約達台幣3,000億元，叫我如何還能睡好？」許舒博表示，台壽計劃利用法規改變，藉由轉換其他準備金，來擴大匯兌準備金規模。

他並表示，台壽也考慮將投資分散到多種不同貨幣資產上，並發行更多用美元計價的保單，以防止貨幣錯配風險。台壽並未計劃增加短期避險部位，因為預期央行會守穩台幣30元防線。

據悉，日前包括國泰、富邦和南山人壽三大壽險已向金管會表達，將申請外匯價格準備金新制，都將爭取在5月底核准，以便在5月動用外匯準備金水庫，即時沖抵匯損，穩住獲利。

先前已獲金管會核准轉換新制的業者，包括凱基、新光、友邦、台新和三商美邦等五家，若台壽與三大壽險都遞件申請，代表前六大壽險都有意趕在上半年送件，全數轉成新制。

許舒博表示，「最嚴重的害來自（台幣）快速升值。」強調台幣升幅超過其他亞洲貨幣，對壽險業者造成「諸多挑戰」。該公司已經針對不同匯率水位進行壓力測試。（記者任珮云、林勁傑、陳美君、編譯任中原）

新台幣 公司債 中信金控

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