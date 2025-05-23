接軌倒數 臺灣金擬向財政部爭取明年現增臺銀人壽150億元

國營臺灣金（8042）22日董事會決議，為應子公司臺銀人壽接軌監理新制後穩健經營資本需求，擬陳報財政部同意臺灣金於2026年度預算納編現金增資臺銀人壽150億元。

臺灣金控董事長凌忠嫄近日指出，金管會要求臺銀人壽2026年還要再增資，而台幣每升值1元，臺銀人壽會虧損近20億元，在本次川普對等關稅動盪前原本估了一個增資數字，但在月初台幣大升值後，原先估計明年接軌後能符合法定要求的數字又產生差距，因而須增資更多，但畢竟要達標後續才有寬容措施，故希望增資後能符合標準，發展才能更穩健。

為因應明年壽險業將接軌國際財務報導準則第17號「保險合約」(IFRS 17)及保險業新一代清償能力制度(TW-ICS)。臺銀人壽2月已決議私募發行普通股辦理現金增資，額度40億元全額由母公司臺灣金控認購。主要為增加自有資本以因應接軌上述兩項新制。本月14日則由董事會正式決議發行價格為每股10元，發行股數4億股，發行總價格40億元。

不過，凌忠嫄強調，其實臺銀人壽投資部位相對較小，高利保單負擔也不大，估算投報率高於3.2%就可應付舊有較高利的保單。銀行端通路去年有推出一波激勵活動，協助多賣產品增加現金流進來，今年4至7月又有另外一波激勵活動。臺銀人壽去年獲利非常好，現在所設計產品在市場逐漸有競爭力。

臺銀人壽已於2018年、2021年、2023年及2024年均辦理現增。根據行政院核定的預算書，臺灣金今年預計為臺銀人壽辦理現增100億元。