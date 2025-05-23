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中信金日本跨國金融策略長蕭仲謀將退休
中信金（2891）現任日本跨國金融策略長暨資深副總蕭仲謀將正式退休，生效日為6月24日。蕭仲謀長期負責跨國金融策略規劃，對中信金拓展海外布局貢獻卓著。
蕭仲謀擔任日本跨國金融策略長期間，致力推動中信金在日本市場的業務發展，建立穩固的金融合作網絡，並協助公司制定亞洲區域整體策略，為集團拓展國際版圖奠定基礎。其專業能力與國際經驗，深受業界肯定。
此次異動係因蕭仲謀達退休年齡並依規定辦理退休，尚未公布接任人選，相關安排將於後續公告。
此次人事異動為單純退休事由，不涉及重大營運變更，亦未對公司財務或股東權益造成重大影響，相關資訊依規定揭露以維護資訊透明。
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