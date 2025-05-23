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中信銀攜手中國東航台灣分公司 推信用卡購票優惠活動

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
中信銀23日公告，與中國東方航空股份有限公司台灣分公司展開合作，聯手推出「信用卡購票優惠」行銷活動。圖／中信銀提供。
中信銀23日公告，與中國東方航空股份有限公司台灣分公司展開合作，聯手推出「信用卡購票優惠」行銷活動。圖／中信銀提供。

中信銀23日公告，與中國東方航空股份有限公司台灣分公司展開合作，聯手推出「信用卡購票優惠」行銷活動，藉由跨境合作強化金融與旅遊服務整合，提升客戶消費體驗。

此次合作主要針對中信銀行信用卡卡友推出購票優惠，期望透過實質回饋吸引更多旅遊消費者，並提升卡片使用率與綁卡意願。該活動不僅有助於拓展中信卡在航空旅行領域的市場影響力，也展現中信銀積極拓展跨境金融合作的策略布局。

本次活動由中信銀與大陸商中國東航台灣分公司共同推動，屬行銷性質合作案，無需另訂重大因應措施，亦不涉及相互持股關係。中信銀為中信金（2891）旗下子公司，此次合作案並未對母公司或股東權益造成重大影響，亦不屬證券交易法所列具重大影響之事件，純屬業務推廣活動。

中信銀未來將持續透過異業合作與精準行銷策略，提供多元加值服務，滿足客戶跨境消費需求，進一步鞏固信用卡市場領導地位。

消費 信用卡 中信銀行

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