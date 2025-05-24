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變天了！鋒面通過全台慎防強降雨 南熱北降溫 東北季風明報到

年薪評比 台灣央行總裁委屈了…在主要國家中敬陪末座

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
央行總裁楊金龍。 聯合報系資料照
央行總裁楊金龍。 聯合報系資料照

中央銀行昨（23）日在臉書粉絲專頁上貼文指出，媒體報導，澳洲央行總裁布拉克（Michele Bullock）2024年的年薪大幅提高至108.1萬澳元（約69.2萬美元）；與她相比，位高權重的聯準會主席鮑爾的年薪只有她的約三分之一，我國央行總裁楊金龍，只有她的七分之一。

「中央銀行業」報導指出，全球央行總裁的平均年薪約22.89萬美元；全球年薪最高的央行總裁，堪稱香港金融管理局總裁余偉文，總年薪逼近1,000萬港幣（約130萬美元，折合新台幣3,900萬元），其中包括固定年薪740萬港幣（約96.2萬美元）和根據表現決定的浮動年薪，上限定為230萬港幣（約29.9萬美元）；不過，香港金融管理局嚴格來說並不是真正的央行。

排名第二的是已卸任的瑞士央行前總裁尤丹（Thomas Jordan），年薪為99.72萬瑞郎（約119.7萬美元）。年薪可觀的其他央行總裁還包括：菲律賓央行總裁雷莫洛納（Eli Remolona）年薪3,547.9萬披索（約63.9萬美元）。

歐洲央行總裁拉加德（Christine Lagarde）的年薪為42.756萬歐元（約47.9萬美元）；日本央行總裁植田和男的年薪為3,607萬日圓（約24.9萬美元）。至於Fed主席鮑爾，他的年薪為22.63萬美元，與前述幾位央行總裁相較，根本望塵莫及。我國央行總裁楊金龍，年薪僅新台幣300萬元（約9.9萬美元），在主要央行總裁中堪稱敬陪末座。

日本央行 年薪

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